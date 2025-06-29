Власти ХМАО расширят льготы для бизнеса

На заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа принято решение об увеличении поддержки предпринимателей. В частности, будут увеличены субсидии производителям молока и выделены средства на содержание водных путей, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Увеличиваем в два раза коэффициент ставки субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей молочной продукции. Одобрены соглашения о сотрудничестве с Федеральным агентством морского и речного транспорта о предоставлении в 2025 году субсидии на содержание внутренних водных путей федерального и регионального значения», — отметил Кухарук, подводя итоги заседания. По его словам, такое решение принято в ответ на обращения предпринимателей, которые не раз поднимали этот вопрос во время рабочих встреч с представителями власти.
В 2025 году Югра получит субсидии в размере 6,7 млн рублей на содержание региональных и 115,9 млн рублей — на федеральные водные пути. Их общая протяженность превышает 1 600 километров. Средства направят на проведение путевых работ, обслуживание инфраструктуры и обеспечение необходимых условий для стабильной работы водного транспорта.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук рассказал о льготах для социального бизнеса в ХМАО. Это произошло на заседании рабочей группы Совфеда на ПМЭФ.
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