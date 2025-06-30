Из Перми появятся рейсы в Ярославль

Самолеты будут летать с 18 июля
Жители Перми смогут летать без пересадок в Ярославль. Прямые рейсы появятся с 18 июля, сказано на сайте аэропорта «Большое Савино».
«Пермь — Ярославль. Рейс выполняет авиакомпания „РусЛайн“. Время в пути 1 час 35 минут», — сказано в расписании.
Уточняется, что самолеты будут летать только по пятницам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Bombardier. В пятницу самолет прилетает в Пермь в 17:45, а вылетает в 18:35. В воскресенье прилет запланирован в 14:30, а вылет — в 15:20.
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