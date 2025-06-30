Из Перми появятся рейсы в Ярославль

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Самолеты будут летать с 18 июля
Самолеты будут летать с 18 июля Фото:

Жители Перми смогут летать без пересадок в Ярославль. Прямые рейсы появятся с 18 июля, сказано на сайте аэропорта «Большое Савино».

«Пермь — Ярославль. Рейс выполняет авиакомпания „РусЛайн“. Время в пути 1 час 35 минут», — сказано в расписании.

Уточняется, что самолеты будут летать только по пятницам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Bombardier. В пятницу самолет прилетает в Пермь в 17:45, а вылетает в 18:35. В воскресенье прилет запланирован в 14:30, а вылет — в 15:20.

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Жители Перми смогут летать без пересадок в Ярославль. Прямые рейсы появятся с 18 июля, сказано на сайте аэропорта «Большое Савино». «Пермь — Ярославль. Рейс выполняет авиакомпания „РусЛайн“. Время в пути 1 час 35 минут», — сказано в расписании. Уточняется, что самолеты будут летать только по пятницам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Bombardier. В пятницу самолет прилетает в Пермь в 17:45, а вылетает в 18:35. В воскресенье прилет запланирован в 14:30, а вылет — в 15:20.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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