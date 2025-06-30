Лихач насмерть сбил пятилетнего мальчика на «зебре» в Челябинской области

В Аше Челябинской области на пешеходном переходе водитель отечественного автомобиля сбил женщину и мальчика. Их доставили в больницу. Мальчик скончался в медицинском учреждении, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным, 30 июня 2025 года 67-летний водитель, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан», — рассказали в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 25-летняя женщина и пятилетний ребенок. Пострадавших госпитализировали, но ребенка медикам спасти не удалось.
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