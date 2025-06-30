Лихач насмерть сбил пятилетнего мальчика на «зебре» в Челябинской области

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Скорая увезла пострадавшего в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка
Скорая увезла пострадавшего в больницу, но врачам не удалось спасти ребенка Фото:

В Аше Челябинской области на пешеходном переходе водитель отечественного автомобиля сбил женщину и мальчика. Их доставили в больницу. Мальчик скончался в медицинском учреждении, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, 30 июня 2025 года 67-летний водитель, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан», — рассказали в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 25-летняя женщина и пятилетний ребенок. Пострадавших госпитализировали, но ребенка медикам спасти не удалось.

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В Аше Челябинской области на пешеходном переходе водитель отечественного автомобиля сбил женщину и мальчика. Их доставили в больницу. Мальчик скончался в медицинском учреждении, сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «По предварительным данным, 30 июня 2025 года 67-летний водитель, управляя автомобилем „Шевроле Нива“, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан», — рассказали в ведомстве. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 25-летняя женщина и пятилетний ребенок. Пострадавших госпитализировали, но ребенка медикам спасти не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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