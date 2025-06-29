В ХМАО толпа подростков-мигрантов жестоко избила школьника

В поселке Нижнесортымский Сургутского района (ХМАО) 26 мая группа подростков-мигрантов жестоко избила 13-летнего местного жителя. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту нападения, спустя месяц мать мальчика обратилась в Русскую Общину за помощью.
«С дикой болью ребенок обратился в больницу. Были сняты побои, написано заявление в Нижнесортымское отделение полиции №2. Стражи порядка ограничились спокойной беседой с участниками избиения. Видеозаписи с камер изъяты, но к делу не приложены. А в возбуждении уголовных дел — отказано», — сказано в telegram-канале «Русская Община ZOV».
Поводом для нападения стали слухи о том, что подросток позволил себе некорректные высказывания в адрес другой нации. Один из подростков-мигрантов выманил мальчика на «разговор», пообещав, что будет один. Однако на месте мальчик столкнулся еще с четырьмя подростками азиатской внешности. Он объяснил, что не говорил ничего плохого, но в ответ его начали жестоко избивать
В УМВД по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району установлены все участники инцидента, назначены соответствующие экспертизы. На основании заключений мед.экспертов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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