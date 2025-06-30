Пермские ученые работают над спасением Кунгурской ледяной пещеры

Пермские ученые начали работу над проектом, который обеспечит безопасную эксплуатацию Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае. Исследования позволят определить допустимое количество туристов, которые могут находиться в пещере, чтобы сохранить уникальные ледяные образования и обеспечить дальнейшее существование геологического памятника.
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края уже взаимодействует с научными организациями, оформляет необходимые документы и работает над оценкой допустимой антропогенной нагрузки. Этот расчет станет ключевым для дальнейшей безопасной эксплуатации пещеры», — сообщает краевая газета «Звезда».
Отмечается, что потенциальному оператору Кунгурской ледяной пещеры предстоит подготовить ряд документов. В их числе — технический проект по эксплуатации объекта, план по его охране, а также программа мониторинга состояния пещеры. Эти меры призваны минимизировать воздействие человека на природный памятник и обеспечить его сохранность для будущих поколений.
Ранее стало известно, что Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края выиграло суд у бывшего оператора Кунгурской ледяной пещеры. Суд отклонил требования компании признать незаконными действия ведомства и результаты проверки. В мае 2025 года Агентство по недропользованию отозвало лицензию на экскурсионную деятельность у компании «Сталагмит-Экскурс» из-за нарушения природоохранного законодательства.
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