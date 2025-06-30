30 июня 2025

ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Видео

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Атаковать город могли британскими ракетами Storm Shadow
Атаковать город могли британскими ракетами Storm Shadow Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины 30 июня предприняли попытку ракетного удара по Донецку с применением крылатых ракет Storm Shadow британско-французского производства. Об этом  сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) пытались атаковать город Донецк ракетами Storm Shadow. Информация о повреждениях уточняется», — сообщили собеседники агентства. Информацию передает ТАСС.

Власти региона уточняют последствия возможного удара и степень ущерба инфраструктуре. Данных о пострадавших среди гражданского населения к настоящему моменту не поступало. Противовоздушная оборона продолжает работать в усиленном режиме.

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Вооруженные силы Украины 30 июня предприняли попытку ракетного удара по Донецку с применением крылатых ракет Storm Shadow британско-французского производства. Об этом  сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики. «ВФУ (вооруженные формирования Украины) пытались атаковать город Донецк ракетами Storm Shadow. Информация о повреждениях уточняется», — сообщили собеседники агентства. Информацию передает ТАСС. Власти региона уточняют последствия возможного удара и степень ущерба инфраструктуре. Данных о пострадавших среди гражданского населения к настоящему моменту не поступало. Противовоздушная оборона продолжает работать в усиленном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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