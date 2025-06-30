Азербайджан уничтожил партию луковых колец из России

В Азербайджане была уничтожена партия луковых колец российского производства общим весом 639 килограммов. Об этом сообщило Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
«В 639 килограммах луковых колец, импортированных из России ООО „Мираторг“ и произведенных на предприятии „Мираторг-Запад“, были обнаружены патогенные бактерии», — сообщает Media.az со ссылкой на АПБА. На основании действующих законодательных норм было принято решение о полном уничтожении данной партии продукции.
Издание не приводит конкретных сведений о том, какие именно виды бактерий были обнаружены в продукции. На официальном сайте компании «Мираторг», а также в ее telegram-канале соответствующая информация отсутствует.
В свою очередь Россия также уничтожает партии импортных овощей и фруктов, которые признаны опасными из-за выявленных карантинных вредителей и несоблюдения норм ввоза. В частности, в мае 2025 года в аэропорту Сургута были сожжены почти 150 килограммов черешни, абрикосов и дынь, а также бобовые и семена, зараженные вредителями. Такие меры принимаются для предотвращения распространения опасных заболеваний и защиты потребителей.
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