В Кушве (Свердловская область) спасатели и медики провели сложную операцию по освобождению 14-летнего подростка, на которого возле старых карьеров обрушился крупный валун. Об этом рассказали в Минздраве региона.
Подросток находился в сознании, но самостоятельно выбраться из-под камня не мог. Спасатели и скорая помощь прибыли на помощь ребенку через девять минут. «Все понимали, что любое неправильное движение может привести к тяжелым последствиям», — пояснили в telegram-канале министерства.
После успешного завершения спасательной операции пострадавшего доставили в Кушвинскую больницу, где ему оказали первую помощь и стабилизировали состояние. Позднее подростка транспортировали в Девятую детскую больницу Екатеринбурга для проведения хирургического вмешательства. В екатеринбургской клинике врачи приняли решение применить вакуумную терапию (VAC-терапию), чтобы ускорить заживление поврежденных тканей и снизить риск осложнений.
В апреле этого года в свердловском поселке 14-летнюю девочку придавило бревном. Школьница забралась на складированные бревна и упала, в результате чего заработала перелом бедра.
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