30 июня 2025

Подростка придавило огромным камнем в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для спасения школьника использовали специальный домкрат
Для спасения школьника использовали специальный домкрат Фото:

В Кушве (Свердловская область) спасатели и медики провели сложную операцию по освобождению 14-летнего подростка, на которого возле старых карьеров обрушился крупный валун. Об этом рассказали в Минздраве региона. 

Подросток находился в сознании, но самостоятельно выбраться из-под камня не мог. Спасатели и скорая помощь прибыли на помощь ребенку через девять минут. «Все понимали, что любое неправильное движение может привести к тяжелым последствиям», — пояснили в telegram-канале министерства.

После успешного завершения спасательной операции пострадавшего доставили в Кушвинскую больницу, где ему оказали первую помощь и стабилизировали состояние. Позднее подростка транспортировали в Девятую детскую больницу Екатеринбурга для проведения хирургического вмешательства. В екатеринбургской клинике врачи приняли решение применить вакуумную терапию (VAC-терапию), чтобы ускорить заживление поврежденных тканей и снизить риск осложнений.

В апреле этого года в свердловском поселке 14-летнюю девочку придавило бревном. Школьница забралась на складированные бревна и упала, в результате чего заработала перелом бедра. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кушве (Свердловская область) спасатели и медики провели сложную операцию по освобождению 14-летнего подростка, на которого возле старых карьеров обрушился крупный валун. Об этом рассказали в Минздраве региона.  Подросток находился в сознании, но самостоятельно выбраться из-под камня не мог. Спасатели и скорая помощь прибыли на помощь ребенку через девять минут. «Все понимали, что любое неправильное движение может привести к тяжелым последствиям», — пояснили в telegram-канале министерства. После успешного завершения спасательной операции пострадавшего доставили в Кушвинскую больницу, где ему оказали первую помощь и стабилизировали состояние. Позднее подростка транспортировали в Девятую детскую больницу Екатеринбурга для проведения хирургического вмешательства. В екатеринбургской клинике врачи приняли решение применить вакуумную терапию (VAC-терапию), чтобы ускорить заживление поврежденных тканей и снизить риск осложнений. В апреле этого года в свердловском поселке 14-летнюю девочку придавило бревном. Школьница забралась на складированные бревна и упала, в результате чего заработала перелом бедра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...