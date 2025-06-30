Суд огласит приговор бывшему замминистра обороны Иванову 1 июля

Московский городской суд 30 июня огласит приговор по первому уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает пресс-служба суда.
«Мосгорсуд огласит приговор по делу Иванова и Филатова в 15:00 мск», — уточнили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Ранее на судебных слушаниях прокурор попросил приговорить Иванова к 14,5 года лишения свободы, а Филатова — к 14 годам колонии по совокупности предъявленных обвинений. Кроме того, государственное обвинение настаивает на конфискации всей недвижимости и активов подсудимых.
В ходе разбирательства защита Иванова и Филатова настаивала на их невиновности и ходатайствовала об оправдании. Обвинение считает, что действия бывших чиновников нанесли значительный ущерб государству, а вывод средств из банка «Интеркоммерц» был осуществлен с использованием сложных финансовых схем. Иванов во время судебного заседания заявил о готовности понести справедливое наказание.
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