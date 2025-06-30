Няганский городской суд ХМАО приговорил 27-летнего местного жителя за грабеж, незаконное проникновение в жилище и применение насилия. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Югры.
В мае 2025 года мужчина силой выбил дверь и незаконно проник в квартиру потерпевшего, где нанес владельцу несколько ударов по голове. Затем злоумышленник похитил акустическую колонку стоимостью более шести тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. «Ущерб был полностью возмещен», — уточнили в telegram-канале «Суды Югры».
Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!