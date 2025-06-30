30 июня 2025

Житель ХМАО выбил дверь в чужом доме и избил хозяина ради колонки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ударил хозяина квартиры по голове и похитил акустическую колонку
Мужчина ударил хозяина квартиры по голове и похитил акустическую колонку Фото:

Няганский городской суд ХМАО приговорил 27-летнего местного жителя за грабеж, незаконное проникновение в жилище и применение насилия. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Югры.

В мае 2025 года мужчина силой выбил дверь и незаконно проник в квартиру потерпевшего, где нанес владельцу несколько ударов по голове. Затем злоумышленник похитил акустическую колонку стоимостью более шести тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. «Ущерб был полностью возмещен», — уточнили в telegram-канале «Суды Югры».

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Няганский городской суд ХМАО приговорил 27-летнего местного жителя за грабеж, незаконное проникновение в жилище и применение насилия. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Югры. В мае 2025 года мужчина силой выбил дверь и незаконно проник в квартиру потерпевшего, где нанес владельцу несколько ударов по голове. Затем злоумышленник похитил акустическую колонку стоимостью более шести тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. «Ущерб был полностью возмещен», — уточнили в telegram-канале «Суды Югры». Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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