Житель ХМАО взял кредиты на соседа, не умевшего пользоваться приложением банка

В Октябрьском районе ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который подозревается в краже денег с банковского счета 51-летнего соседа. Злоумышленник помогал мужчине с операциями в банковском приложении, пользуясь его доверием. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.
«Злоумышленник, имея доступ к мобильному телефону потерпевшего, оформил на его имя кредитную карту на сумму 400 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей перевел на свой счет», — уточнили на сайте ведомства. Кроме того, подозреваемый попытался оформить потребительский кредит на 275 тысяч рублей, однако не смог завершить операцию.
По информации следствия, с декабря 2024 года по март 2025 года потерпевший неоднократно одалживал своему соседу деньги, общая сумма которых составила 625 тысяч рублей. В апреле текущего года мужчина обнаружил, что не может войти в банковское приложение, так как пароль был изменен. При восстановлении доступа выяснилось, что на его имя без согласия оформлены кредиты.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с банковского счета» и «Покушение на кражу с банковского счета». Максимальное наказание по этим статьям — до шести лет лишения свободы. В ходе следствия подозреваемый признал свою вину и полностью возместил ущерб потерпевшему.
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