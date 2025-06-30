30 июня 2025

Житель ХМАО взял кредиты на соседа, не умевшего пользоваться приложением банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина просил соседа делать переводы через банковское приложение, так как сам не умел им пользоваться
Мужчина просил соседа делать переводы через банковское приложение, так как сам не умел им пользоваться Фото:

В Октябрьском районе ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который подозревается в краже денег с банковского счета 51-летнего соседа. Злоумышленник помогал мужчине с операциями в банковском приложении, пользуясь его доверием. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

 «Злоумышленник, имея доступ к мобильному телефону потерпевшего, оформил на его имя кредитную карту на сумму 400 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей перевел на свой счет», — уточнили на сайте ведомства. Кроме того, подозреваемый попытался оформить потребительский кредит на 275 тысяч рублей, однако не смог завершить операцию.

По информации следствия, с декабря 2024 года по март 2025 года потерпевший неоднократно одалживал своему соседу деньги, общая сумма которых составила 625 тысяч рублей. В апреле текущего года мужчина обнаружил, что не может войти в банковское приложение, так как пароль был изменен. При восстановлении доступа выяснилось, что на его имя без согласия оформлены кредиты.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с банковского счета» и «Покушение на кражу с банковского счета». Максимальное наказание по этим статьям — до шести лет лишения свободы. В ходе следствия подозреваемый признал свою вину и полностью возместил ущерб потерпевшему.

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В Октябрьском районе ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который подозревается в краже денег с банковского счета 51-летнего соседа. Злоумышленник помогал мужчине с операциями в банковском приложении, пользуясь его доверием. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.  «Злоумышленник, имея доступ к мобильному телефону потерпевшего, оформил на его имя кредитную карту на сумму 400 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей перевел на свой счет», — уточнили на сайте ведомства. Кроме того, подозреваемый попытался оформить потребительский кредит на 275 тысяч рублей, однако не смог завершить операцию. По информации следствия, с декабря 2024 года по март 2025 года потерпевший неоднократно одалживал своему соседу деньги, общая сумма которых составила 625 тысяч рублей. В апреле текущего года мужчина обнаружил, что не может войти в банковское приложение, так как пароль был изменен. При восстановлении доступа выяснилось, что на его имя без согласия оформлены кредиты. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статьям «Кража, совершенная с банковского счета» и «Покушение на кражу с банковского счета». Максимальное наказание по этим статьям — до шести лет лишения свободы. В ходе следствия подозреваемый признал свою вину и полностью возместил ущерб потерпевшему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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