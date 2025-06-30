30 июня 2025

Бывший прокурор Сургута получил новую статусную должность. Инсайд

Экс-прокурор Сургута Балин утвержден главой Сургутской транспортной прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Балин 10 лет был прокурором Сургута
Леонид Балин 10 лет был прокурором Сургута Фото:

Бывший прокурор Сургута (ХМАО) Леонид Балин получил новую статусную должность. Источники URA.RU сообщают, что он утвержден на посту главы Сургутской транспортной прокуратуры. Ведомство контролирует перевозки не только в крупнейшем муниципалитете региона, но и практически в половине Югры.

«Балина согласовала Генпрокуратура. Официальной информации о назначении еще нет, но говорят, что все документы уже подписаны», — отмечает инсайдер.

Леонид Балин проработал прокурором Сургута два срока подряд (10 лет — прим. ред.) и покинул пост в марте 2025 года. Чтобы сохраниться в системе и дождаться назначения, он временно переходил в аппарат прокуратуры ХМАО. В новостях ведомство его позиционировало как «работника прокуратуры округа». Об утверждении его в новой должности агентству рассказало три не связанных между собой источника.

В Уральской транспортной прокуратуре не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Балина. В пресс-службе пояснили, что этот вопрос относится к подведомственности Генпрокуратуры. Ответ ожидается после официального назначения.

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Бывший прокурор Сургута (ХМАО) Леонид Балин получил новую статусную должность. Источники URA.RU сообщают, что он утвержден на посту главы Сургутской транспортной прокуратуры. Ведомство контролирует перевозки не только в крупнейшем муниципалитете региона, но и практически в половине Югры. «Балина согласовала Генпрокуратура. Официальной информации о назначении еще нет, но говорят, что все документы уже подписаны», — отмечает инсайдер. Леонид Балин проработал прокурором Сургута два срока подряд (10 лет — прим. ред.) и покинул пост в марте 2025 года. Чтобы сохраниться в системе и дождаться назначения, он временно переходил в аппарат прокуратуры ХМАО. В новостях ведомство его позиционировало как «работника прокуратуры округа». Об утверждении его в новой должности агентству рассказало три не связанных между собой источника. В Уральской транспортной прокуратуре не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Балина. В пресс-службе пояснили, что этот вопрос относится к подведомственности Генпрокуратуры. Ответ ожидается после официального назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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