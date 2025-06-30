Бывший прокурор Сургута (ХМАО) Леонид Балин получил новую статусную должность. Источники URA.RU сообщают, что он утвержден на посту главы Сургутской транспортной прокуратуры. Ведомство контролирует перевозки не только в крупнейшем муниципалитете региона, но и практически в половине Югры.
«Балина согласовала Генпрокуратура. Официальной информации о назначении еще нет, но говорят, что все документы уже подписаны», — отмечает инсайдер.
Леонид Балин проработал прокурором Сургута два срока подряд (10 лет — прим. ред.) и покинул пост в марте 2025 года. Чтобы сохраниться в системе и дождаться назначения, он временно переходил в аппарат прокуратуры ХМАО. В новостях ведомство его позиционировало как «работника прокуратуры округа». Об утверждении его в новой должности агентству рассказало три не связанных между собой источника.
В Уральской транспортной прокуратуре не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о назначении Балина. В пресс-службе пояснили, что этот вопрос относится к подведомственности Генпрокуратуры. Ответ ожидается после официального назначения.
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