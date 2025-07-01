В США назвали главного виновника жары в Европе

Forbes: использование кондиционеров приближает глобальное потепление
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Кондиционеры провоцируют глобальное потепление, пишет Forbes
Кондиционеры провоцируют глобальное потепление, пишет Forbes Фото:

В Европе уверены, что массовое использование гражданами кондиционеров усугубляет ситуацию с температурой, приводя к глобальному потеплению. Об этом пишет американское издание Forbes.

«Как только температура повышается, рефлекс „кондиционирования“ срабатывает практически мгновенно. Настолько, что, по оценкам, к 2050 году в мире будет 5,5 млрд кондиционеров. <...> Кондиционеры вредны как для планеты, так и для вашего кошелька. <...> С точки зрения экологии это плохой показатель: он значительно повышает температуру наружного воздуха, становясь шестеренкой в порочном круге глобального потепления», — отмечают журналисты. По их словам, если бы в большом городе вроде Парижа или Лиона все кондиционеры были выключены одновременно, это мгновенно привело бы к падению температуры на 2°C.

Авторы материала также приводят статистику увеличения использования кондиционеров в Европе. По данным Ademe, например, процент французов, оснащенных кондиционерами, вырос с 14% в 2016 году до 25% в 2020 году. В целом, отмечают журналисты, кондиционирование воздуха также значительно увеличивает потребление энергии. В среднем, при использовании кондиционеров около четырех часов в день, счет за электроэнергию увеличивается примерно на 15% в месяц, передает деловое издание «Взгляд».

Ранее эксперты предупреждали, что в период с 2025 по 2029 годы среднее повышение температуры на планете с вероятностью 70% превысит критическую отметку в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, установленную Парижским соглашением по климату. Кроме того, как отмечал Гидрометцентр России, за следующие пять лет один из годов почти наверняка станет самым теплым за всю историю наблюдений в принципе.  

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В Европе уверены, что массовое использование гражданами кондиционеров усугубляет ситуацию с температурой, приводя к глобальному потеплению. Об этом пишет американское издание Forbes. «Как только температура повышается, рефлекс „кондиционирования“ срабатывает практически мгновенно. Настолько, что, по оценкам, к 2050 году в мире будет 5,5 млрд кондиционеров. <...> Кондиционеры вредны как для планеты, так и для вашего кошелька. <...> С точки зрения экологии это плохой показатель: он значительно повышает температуру наружного воздуха, становясь шестеренкой в порочном круге глобального потепления», — отмечают журналисты. По их словам, если бы в большом городе вроде Парижа или Лиона все кондиционеры были выключены одновременно, это мгновенно привело бы к падению температуры на 2°C. Авторы материала также приводят статистику увеличения использования кондиционеров в Европе. По данным Ademe, например, процент французов, оснащенных кондиционерами, вырос с 14% в 2016 году до 25% в 2020 году. В целом, отмечают журналисты, кондиционирование воздуха также значительно увеличивает потребление энергии. В среднем, при использовании кондиционеров около четырех часов в день, счет за электроэнергию увеличивается примерно на 15% в месяц, передает деловое издание «Взгляд». Ранее эксперты предупреждали, что в период с 2025 по 2029 годы среднее повышение температуры на планете с вероятностью 70% превысит критическую отметку в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, установленную Парижским соглашением по климату. Кроме того, как отмечал Гидрометцентр России, за следующие пять лет один из годов почти наверняка станет самым теплым за всю историю наблюдений в принципе.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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