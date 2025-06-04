Землю ждет самый жаркий год за всю историю наблюдений

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Подобная динамика свидетельствует об ускорении глобального потепления
Подобная динамика свидетельствует об ускорении глобального потепления Фото:

Один из следующих пяти лет станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений, превзойдя рекорд 2024 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

«С 80% вероятностью ожидается, что по крайней мере один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным», — рассказал Вильфанд, передает «Интерфакс». Подобная динамика свидетельствует об ускорении глобального потепления и усилении экстремальных погодных явлений по всему миру.

Особую тревогу вызывает прогноз, согласно которому среднее повышение температуры на планете за период с 2025 по 2029 годы с вероятностью 70% превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот показатель является критическим порогом, установленным Парижским соглашением по климату, превышение которого может привести к необратимым изменениям в климатической системе Земли.

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Один из следующих пяти лет станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений, превзойдя рекорд 2024 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве. «С 80% вероятностью ожидается, что по крайней мере один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным», — рассказал Вильфанд, передает «Интерфакс». Подобная динамика свидетельствует об ускорении глобального потепления и усилении экстремальных погодных явлений по всему миру. Особую тревогу вызывает прогноз, согласно которому среднее повышение температуры на планете за период с 2025 по 2029 годы с вероятностью 70% превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот показатель является критическим порогом, установленным Парижским соглашением по климату, превышение которого может привести к необратимым изменениям в климатической системе Земли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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