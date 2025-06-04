Землю ждет самый жаркий год за всю историю наблюдений

Один из следующих пяти лет станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений, превзойдя рекорд 2024 года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.
«С 80% вероятностью ожидается, что по крайней мере один из следующих пяти лет будет самым теплым и превзойдет по температуре 2024 год, который до сих пор был рекордным», — рассказал Вильфанд, передает «Интерфакс». Подобная динамика свидетельствует об ускорении глобального потепления и усилении экстремальных погодных явлений по всему миру.
Особую тревогу вызывает прогноз, согласно которому среднее повышение температуры на планете за период с 2025 по 2029 годы с вероятностью 70% превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот показатель является критическим порогом, установленным Парижским соглашением по климату, превышение которого может привести к необратимым изменениям в климатической системе Земли.
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