В Челябинске ищут лаборанта на зарплату в 150 тысяч рублей

В Челябинске рентген-лаборанту частная клиника готова платить от 150 тысяч рублей на руки при свободном сменном графике. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», также хорошие доходы предложили 3D-разработчику, руководителю проектов по роботизации и другим специалистам.
«В обязанности рентген-лаборанта будет входить подготовка пациентов, проведение МРТ-исследований, введение контрастного вещества и прочее. Надо иметь среднее медицинское образование и действующий сертификат по специальности „Рентгенология“», — подчеркнули URA.RU в «Зарплате.ру».
Такую же сумму от 150 тысяч рублей сможет получать 3D-разработчик, создающий браузерную стратегическую игру Xcraft. От программиста ждут, что он знает языки JavaScript или TypeScript, имеет опыт работы и оптимизации 3D-сцен, умеет разрабатывать интерактивные интерфейсы на фреймворке Vue. Трудиться предстоит в офисе. Если же кандидат умеет обращаться с роботами, имея при этом высшее техническое образование, он сможет подать резюме на вакансию руководителя проектов в области роботизации. Платить пообещали от 140 тысяч рублей. Специалисту предстоит искать производителей техники, выводить на российский рынок передовые технологии, контролировать проекты.
Маркетологи мобильных игр смогут заработать от 120 тысяч рублей. Сотрудникам придется планировать и реализовывать маркетинговые стратегии для двух продуктов, вести соцсети, создавая креативный контент. Надо иметь опыт в игровой сфере, знать целевую аудиторию и тренды в соцсетях. Другой специалист в области креативных индустрий будет делать шоу с мультимедийными технологиями. Техдиректору пообещали платить от 100 тысяч рублей. Работодатель оговорил, что работать предстоит в условиях ненормированного рабочего дня.
Райбольница села Еткуля нуждается во врачах общей практики, которые будут вести амбулаторный прием и заниматься диспансеризацией. Зарплата составит 100 тысяч рублей и выше. Бонусом станет предоставление жилья. Продолжив медицинскую тему, в «Зарплате.ру» отметили, что филиал санатория «Чебаркульский» ищет врача-диетолога с высшим медицинским образованием. Медик займется организацией лечебного питания. Нижняя планка дохода начинается от 100 тысяч рублей.
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