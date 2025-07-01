Аэропорты закрыты, пожары в Луганске, обломки упали на дом в Таганроге: карта атак БПЛА на утро 1 июля

Минобороны РФ: российская система ПВО сбила 60 украинских ВСУ над Россией
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ВСУ атаковали регионы России шестью десятками БПЛА
ВСУ атаковали регионы России шестью десятками БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ в очередной раз предприняли попытку совершить массированную атаку по регионам РФ. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ночь на 1 июля уничтожили 60 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники противника были сбиты над почти десятком регионов страны. Какие российские территории были атакованы на 1 июля — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Ночная атака ВСУ по регионам РФ

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа в различных регионах страны. По данным Минобороны РФ, наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Крыма — 17 аппаратов. 

Еще 16 БПЛА были уничтожены в Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря. Пять беспилотников перехвачены в Курской области, четыре — в Саратовской, три — над Черным морем, два — в Белгородской области. Также по одному аппарату сбиты в Воронежской и Орловской областях.

Ростовская область

БПЛА уничтожен в хуторе Веселый

В хуторе Веселый Мясниковского района Ростовской области в результате отражения воздушной атаки был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла. В здании жил мужчина инвалид-колясочник. По словам Слюсаря, он не пострадал. 

Глава региона заявил, что на место выехали представители районной администрации, чтобы оценить объем ущерба для имущества. В восстановлении дома хозяевам будет оказана помощь.

Обломки БПЛА в Таганроге повредили дом

В результате падения обломков БПЛА в Таганроге в одном из домов были повреждены стекла. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в  telegram-канале. По ее словам, пострадало здание по адресу 7-я Садовая площадка. Пострадавших в результате инцидента нет.

БПЛА уничтожены в трех городах и пяти районах региона

По данным Слюсаря, в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты на территории Ростова-на-Дону, а также в Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Астраханская область

В Ахтубинске и одноименном районе Астраханской области отменен режим опасности атаки БПЛА. Все службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Ахтубинска Александр Сиваков.

«Сохраняется вероятность провокаций со стороны противника», — пояснил глава города в своем telegram-канале. Угроза атаки беспилотников действовала на территории региона с 23:14 по московскому времени.

Саратовская область

Объявлена угроза БПЛА

В Саратовской области около 02:15 по московскому времени была объявлена угроза атаки беспилотников. Об чем сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем telegram-канале.

Сбиты четыре БПЛА

За ночь в регионе сбили четыре беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Всего, по данным военного ведомства, было уничтожено и перехвачено 60 беспилотных летательных аппарата.

Воронежская область

Отменена угроза БПЛА

В Воронежской области семь часов длился режим опасности атаки БПЛА. Она была объявлена с 0:46 до 8:26.

Луганская Народная Республика (ЛНР)

Обнаружено несколько БПЛА ВСУ

В небе над Луганском были обнаружены четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Как сообщили telegram-канале правительства региона.

«В небе над Луганском работает ПВО, сообщили в силовых структурах. Зафиксирован пролет не менее четырех БПЛА противника над городом. Жителей просят соблюдать спокойствие и осторожность», — говорится в сообщении правительства ЛНР.

В Луганске начались пожары

По данным оперативных служб ЛНР. В нескольких регионах республики возникли пожары. Информация уточняется.

Оренбургская область

В Оренбургской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об опасности предупредил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Удмуртия

ВСУ атаковали предприятие в Ижевске

ВСУ атаковали одно из предприятий в Ижевске. Все оперативные службы выехали на место, заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречало. По данным местных пабликов, удар пришелся на завод «Купол». 

В аэропорту Ижевска действует план «Ковер»

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров в аэропорту Ижевска временно введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Татарстан

Временные ограничения на взлет и посадку были введены в аэропортах Нижнекамска и Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореянко .

Ульяновская область

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов в целях обеспечения авиационной безопасности.  Об этом сообщил Кореняко.

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ВСУ в очередной раз предприняли попытку совершить массированную атаку по регионам РФ. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ в ночь на 1 июля уничтожили 60 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники противника были сбиты над почти десятком регионов страны. Какие российские территории были атакованы на 1 июля — в материале URA.RU. Ночная атака ВСУ по регионам РФ Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников самолетного типа в различных регионах страны. По данным Минобороны РФ, наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Крыма — 17 аппаратов.  Еще 16 БПЛА были уничтожены в Ростовской области, 11 — над акваторией Азовского моря. Пять беспилотников перехвачены в Курской области, четыре — в Саратовской, три — над Черным морем, два — в Белгородской области. Также по одному аппарату сбиты в Воронежской и Орловской областях. Ростовская область БПЛА уничтожен в хуторе Веселый В хуторе Веселый Мясниковского района Ростовской области в результате отражения воздушной атаки был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла. В здании жил мужчина инвалид-колясочник. По словам Слюсаря, он не пострадал.  Глава региона заявил, что на место выехали представители районной администрации, чтобы оценить объем ущерба для имущества. В восстановлении дома хозяевам будет оказана помощь. Обломки БПЛА в Таганроге повредили дом В результате падения обломков БПЛА в Таганроге в одном из домов были повреждены стекла. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в  telegram-канале. По ее словам, пострадало здание по адресу 7-я Садовая площадка. Пострадавших в результате инцидента нет. БПЛА уничтожены в трех городах и пяти районах региона По данным Слюсаря, в течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты на территории Ростова-на-Дону, а также в Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Астраханская область В Ахтубинске и одноименном районе Астраханской области отменен режим опасности атаки БПЛА. Все службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Ахтубинска Александр Сиваков. «Сохраняется вероятность провокаций со стороны противника», — пояснил глава города в своем telegram-канале. Угроза атаки беспилотников действовала на территории региона с 23:14 по московскому времени. Саратовская область Объявлена угроза БПЛА В Саратовской области около 02:15 по московскому времени была объявлена угроза атаки беспилотников. Об чем сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем telegram-канале. Сбиты четыре БПЛА За ночь в регионе сбили четыре беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Всего, по данным военного ведомства, было уничтожено и перехвачено 60 беспилотных летательных аппарата. Воронежская область Отменена угроза БПЛА В Воронежской области семь часов длился режим опасности атаки БПЛА. Она была объявлена с 0:46 до 8:26. Луганская Народная Республика (ЛНР) Обнаружено несколько БПЛА ВСУ В небе над Луганском были обнаружены четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Как сообщили telegram-канале правительства региона. «В небе над Луганском работает ПВО, сообщили в силовых структурах. Зафиксирован пролет не менее четырех БПЛА противника над городом. Жителей просят соблюдать спокойствие и осторожность», — говорится в сообщении правительства ЛНР. В Луганске начались пожары По данным оперативных служб ЛНР. В нескольких регионах республики возникли пожары. Информация уточняется. Оренбургская область В Оренбургской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об опасности предупредил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Удмуртия ВСУ атаковали предприятие в Ижевске ВСУ атаковали одно из предприятий в Ижевске. Все оперативные службы выехали на место, заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречало. По данным местных пабликов, удар пришелся на завод «Купол».  В аэропорту Ижевска действует план «Ковер» В целях обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров в аэропорту Ижевска временно введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Татарстан Временные ограничения на взлет и посадку были введены в аэропортах Нижнекамска и Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореянко . Ульяновская область В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов в целях обеспечения авиационной безопасности.  Об этом сообщил Кореняко.
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