В челябинской Аше завели дело на водителя, насмерть сбившего 5-летнего мальчика

В Следственном отделе по городу Аша СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который накануне сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. Позднее 5-летний мальчик скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Дело возбуждено по пукнту „б“ части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП). Ашинская городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела», — пояснили в надзорном ведомстве.
Напомним, накануне утром 66-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» совершил наезд на 25-летнюю девушку и ее 5-летнего сына, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Пострадавших с травмами доставили в больницу, где ребенок от полученных ранений скончался. Водитель пояснил, что не заметил факта наезда на пешеходов.
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