Shot: третий дрон атаковал Ижевск

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Третий дрон атаковал Ижевск. пишет Shot
Третий дрон атаковал Ижевск. пишет Shot Фото:

Еще один беспилотник был сбит на подлете к Ижевску. Это уже третий вражеский БПЛА, запущенный по городу в ближайший час. Об этом сообщает Shot.

«Третий БПЛА, предварительно, сбили на подлете в Ижевску», — передают авторы канала, ссылаясь на данные от местных жителей. Его, предварительно, уничтожили над Увинским районом, передают журналисты. Также сообщается, что пораженный летающий объект может быть дроном «Лютый».  Официально о третьем дроне пока не сообщалось.

Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщал, что Ижевск атаковали дроном. По его словам, под удар попало одно из предприятий. Сегодня в нескольких городах России введен режим опасности атаки беспилотниками.  URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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Еще один беспилотник был сбит на подлете к Ижевску. Это уже третий вражеский БПЛА, запущенный по городу в ближайший час. Об этом сообщает Shot. «Третий БПЛА, предварительно, сбили на подлете в Ижевску», — передают авторы канала, ссылаясь на данные от местных жителей. Его, предварительно, уничтожили над Увинским районом, передают журналисты. Также сообщается, что пораженный летающий объект может быть дроном «Лютый».  Официально о третьем дроне пока не сообщалось. Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщал, что Ижевск атаковали дроном. По его словам, под удар попало одно из предприятий. Сегодня в нескольких городах России введен режим опасности атаки беспилотниками.  URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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