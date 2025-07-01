Пасечник заявил о повреждении участка железнодорожного полотна в ЛНР

ВСУ в ночь на 1 июля запустили около сорока беспилотников по городам Луганской Народной Республики. Из них 35 объектов были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. В результате было повреждено дорожное полотно.
«Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР. До 40 дронов зафиксировано в небе над нашими городами, силами ПВО сбито 35 вражеских БПЛА», — передает глава в своем telegram-канале. Он отметил также, что был поврежден участок железнодорожного полотна в одном из районов.
В результате падения обломков дронов на территории Луганска пострадала мирная жительница. Ей была оказан экстренная медицинская помощь. Также были зафиксированы повреждения домов в нескольких областных районов.
До этого сообщалось, что ЛНР был полностью освобожден российскими военными от украинского присутствия. Об этом также сообщал Пасечник.
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