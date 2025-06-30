Каким будет июль в Свердловской области

Июль в Свердловской области будет теплее нормы

01 июля 2025 в 12:41 Размер текста - 17 +

Июль будет ненамного, но теплее нормы Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Начавшийся июль обещает быть в Свердловской области немного теплее нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Количество осадков ожидается близким к средним показателям. Температура воздуха будет на один градус выше нормы», — сказала метеоролог и уточнила, что норма июля для Среднего Урала — 17-19 градусов тепла. Ранее синоптик Алексей Пулин заявлял, что июль в регионе выдастся дождливым. Дожди будут поливать свердловские города весь месяц, также будет много гроз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начавшийся июль обещает быть в Свердловской области немного теплее нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Количество осадков ожидается близким к средним показателям. Температура воздуха будет на один градус выше нормы», — сказала метеоролог и уточнила, что норма июля для Среднего Урала — 17-19 градусов тепла. Ранее синоптик Алексей Пулин заявлял, что июль в регионе выдастся дождливым. Дожди будут поливать свердловские города весь месяц, также будет много гроз.