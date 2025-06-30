Каким будет июль в Свердловской области

Начавшийся июль обещает быть в Свердловской области немного теплее нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Количество осадков ожидается близким к средним показателям. Температура воздуха будет на один градус выше нормы», — сказала метеоролог и уточнила, что норма июля для Среднего Урала — 17-19 градусов тепла.
Ранее синоптик Алексей Пулин заявлял, что июль в регионе выдастся дождливым. Дожди будут поливать свердловские города весь месяц, также будет много гроз.
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