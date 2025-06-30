30 июня 2025

Каким будет июль в Свердловской области

Июль в Свердловской области будет теплее нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дендропарк на Первомайской улице. Екатеринбург, парк, пруд, лето, дендропарк на первомайской
Июль будет ненамного, но теплее нормы Фото:

Начавшийся июль обещает быть в Свердловской области немного теплее нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Количество осадков ожидается близким к средним показателям. Температура воздуха будет на один градус выше нормы», — сказала метеоролог и уточнила, что норма июля для Среднего Урала — 17-19 градусов тепла.

Ранее синоптик Алексей Пулин заявлял, что июль в регионе выдастся дождливым. Дожди будут поливать свердловские города весь месяц, также будет много гроз.

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Начавшийся июль обещает быть в Свердловской области немного теплее нормы. Предварительным прогнозом с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Количество осадков ожидается близким к средним показателям. Температура воздуха будет на один градус выше нормы», — сказала метеоролог и уточнила, что норма июля для Среднего Урала — 17-19 градусов тепла. Ранее синоптик Алексей Пулин заявлял, что июль в регионе выдастся дождливым. Дожди будут поливать свердловские города весь месяц, также будет много гроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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