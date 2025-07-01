В Красноярском крае подростки надругались над 10-летним ребенком в лагере

В Сухобузимском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетнего ребенка. Инцидент произошел в одном из летних спортивных лагерей. Об этом сообщает ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия.
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности малолетнего», — говорится в сообщении краевого СК в официальном telegram-канале. События произошли 25 и 27 июня 2025 года. Трое подростков в возрасте 11 и 13 лет, находившихся в лагере, совершили противоправные действия в отношении мальчика. О случившемся ребенок сообщил своей матери и воспитателю, после чего информация была передана правоохранительным органам.
В рамках расследования назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая и судебно-медицинская. Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
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