В Красноярском крае подростки надругались над 10-летним ребенком в лагере

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О случившемся ребенок сообщил своей матери и воспитателю
О случившемся ребенок сообщил своей матери и воспитателю Фото:

В Сухобузимском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетнего ребенка. Инцидент произошел в одном из летних спортивных лагерей. Об этом сообщает ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности малолетнего», — говорится в сообщении краевого СК в официальном telegram-канале. События произошли 25 и 27 июня 2025 года. Трое подростков в возрасте 11 и 13 лет, находившихся в лагере, совершили противоправные действия в отношении мальчика. О случившемся ребенок сообщил своей матери и воспитателю, после чего информация была передана правоохранительным органам.

В рамках расследования назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая и судебно-медицинская. Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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В Сухобузимском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении десятилетнего ребенка. Инцидент произошел в одном из летних спортивных лагерей. Об этом сообщает ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия. «Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности малолетнего», — говорится в сообщении краевого СК в официальном telegram-канале. События произошли 25 и 27 июня 2025 года. Трое подростков в возрасте 11 и 13 лет, находившихся в лагере, совершили противоправные действия в отношении мальчика. О случившемся ребенок сообщил своей матери и воспитателю, после чего информация была передана правоохранительным органам. В рамках расследования назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая и судебно-медицинская. Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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