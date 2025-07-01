Части матерей пообещали новые льготы

Правительство одобрило законопроект, который расширяет меры социальной поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом сообщили российские журналисты. Новые льготы приравниваются к уровню поддержки, предоставляемой обладателям званий «Герой России» и «Герой Труда».
«Для матерей-героинь расширят меры социальной поддержки. Такой законопроект одобрило правительство России», — сообщили «Известия». Получить почетное звание могут женщины, родившие и воспитавшие не менее десяти детей.
В перечень расширенных льгот войдут бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный санаторный отдых, освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте и возможность улучшения жилищных условий. Кроме того, женщины смогут заменить часть предоставляемых льгот ежемесячной денежной выплатой, которая будет индексироваться ежегодно.
Согласно действующей процедуре, выдвигать кандидатуру женщины на присвоение звания «Мать-героиня» могут местные органы власти или руководство предприятия, где она работает. После этого специальная комиссия проверяет степень соответствия семьи установленным критериям, в том числе оценивает уровень социальной ответственности. По данным с 2022 года, звание получили около 120 россиянок.
Ранее в Минтруде России предложили ввести ежемесячную выплату имеющим звание «Мать-героиня». Сумма предложенных выплат достигла свыше 72 тысяч рублей.
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