Части матерей пообещали новые льготы

Правительство РФ одобрило идею ввести новые льготы для матерей-героинь
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Матерям-героиням расширят меры соцподдержки
Матерям-героиням расширят меры соцподдержки Фото:

Правительство одобрило законопроект, который расширяет меры социальной поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом сообщили российские журналисты. Новые льготы приравниваются к уровню поддержки, предоставляемой обладателям званий «Герой России» и «Герой Труда».

«Для матерей-героинь расширят меры социальной поддержки. Такой законопроект одобрило правительство России», — сообщили «Известия». Получить почетное звание могут женщины, родившие и воспитавшие не менее десяти детей.

В перечень расширенных льгот войдут бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный санаторный отдых, освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте и возможность улучшения жилищных условий. Кроме того, женщины смогут заменить часть предоставляемых льгот ежемесячной денежной выплатой, которая будет индексироваться ежегодно.

Согласно действующей процедуре, выдвигать кандидатуру женщины на присвоение звания «Мать-героиня» могут местные органы власти или руководство предприятия, где она работает. После этого специальная комиссия проверяет степень соответствия семьи установленным критериям, в том числе оценивает уровень социальной ответственности. По данным с 2022 года, звание получили около 120 россиянок.

Ранее в Минтруде России предложили ввести ежемесячную выплату имеющим звание «Мать-героиня». Сумма предложенных выплат достигла свыше 72 тысяч рублей.

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Правительство одобрило законопроект, который расширяет меры социальной поддержки для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Об этом сообщили российские журналисты. Новые льготы приравниваются к уровню поддержки, предоставляемой обладателям званий «Герой России» и «Герой Труда». «Для матерей-героинь расширят меры социальной поддержки. Такой законопроект одобрило правительство России», — сообщили «Известия». Получить почетное звание могут женщины, родившие и воспитавшие не менее десяти детей. В перечень расширенных льгот войдут бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный санаторный отдых, освобождение от оплаты коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте и возможность улучшения жилищных условий. Кроме того, женщины смогут заменить часть предоставляемых льгот ежемесячной денежной выплатой, которая будет индексироваться ежегодно. Согласно действующей процедуре, выдвигать кандидатуру женщины на присвоение звания «Мать-героиня» могут местные органы власти или руководство предприятия, где она работает. После этого специальная комиссия проверяет степень соответствия семьи установленным критериям, в том числе оценивает уровень социальной ответственности. По данным с 2022 года, звание получили около 120 россиянок. Ранее в Минтруде России предложили ввести ежемесячную выплату имеющим звание «Мать-героиня». Сумма предложенных выплат достигла свыше 72 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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