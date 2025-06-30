30 июня 2025

Стало известно, как будет выглядеть памятник эвакуированным ленинградцам в Перми

Стихи пермского поэта появятся на памятнике эвакуированным из Ленинграда детям
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник «Эвакуация» появится на набережной Камы
Памятник «Эвакуация» появится на набережной Камы Фото:

Предложение об установке на набережной Перми памятника "Эвакуация" поступило на рассмотрение Общественного совета по топонимике. В документе на сайте мэрии рассказано, как он будет выглядеть.

«Для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе Перми поступило предложение об установке памятника, посвященного эвакуации детей из Ленинграда в Молотов в 1941-1943 годах. Место установки памятника: набережная Камы в Ленинском районе Перми», — говорится в документе.

Монумент будет представлять собой плиту на постаменте из гранита. На лицевой стороне появятся изображение судового гребного колеса с ограждением кожуха колеса парохода «Вера Фигнер», информация о судне и эвакуации ленинградцев. На обратной стороне изобразят схему эвакуации. На памятнике также разместят стихотворение «Белый пароход» пермского поэта Николая Домовитова и слова, посвященные мужеству и труду участников эвакуации.

Ранее URA.RU рассказывало, что со дна Сылвы подняли кожух колеса парохода „Вера Фигнер“. На нем эвакуировали учеников школы №300 из Ленинграда на Урал, а также перевозили раненых и грузы для Сталинградского фронта. На основе частей судна решили создать памятник. Его планируют установить в третьем квартале 2025 года.

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Предложение об установке на набережной Перми памятника "Эвакуация" поступило на рассмотрение Общественного совета по топонимике. В документе на сайте мэрии рассказано, как он будет выглядеть. «Для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе Перми поступило предложение об установке памятника, посвященного эвакуации детей из Ленинграда в Молотов в 1941-1943 годах. Место установки памятника: набережная Камы в Ленинском районе Перми», — говорится в документе. Монумент будет представлять собой плиту на постаменте из гранита. На лицевой стороне появятся изображение судового гребного колеса с ограждением кожуха колеса парохода «Вера Фигнер», информация о судне и эвакуации ленинградцев. На обратной стороне изобразят схему эвакуации. На памятнике также разместят стихотворение «Белый пароход» пермского поэта Николая Домовитова и слова, посвященные мужеству и труду участников эвакуации. Ранее URA.RU рассказывало, что со дна Сылвы подняли кожух колеса парохода „Вера Фигнер“. На нем эвакуировали учеников школы №300 из Ленинграда на Урал, а также перевозили раненых и грузы для Сталинградского фронта. На основе частей судна решили создать памятник. Его планируют установить в третьем квартале 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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