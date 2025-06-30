Стало известно, как будет выглядеть памятник эвакуированным ленинградцам в Перми

Предложение об установке на набережной Перми памятника "Эвакуация" поступило на рассмотрение Общественного совета по топонимике. В документе на сайте мэрии рассказано, как он будет выглядеть.
«Для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при главе Перми поступило предложение об установке памятника, посвященного эвакуации детей из Ленинграда в Молотов в 1941-1943 годах. Место установки памятника: набережная Камы в Ленинском районе Перми», — говорится в документе.
Монумент будет представлять собой плиту на постаменте из гранита. На лицевой стороне появятся изображение судового гребного колеса с ограждением кожуха колеса парохода «Вера Фигнер», информация о судне и эвакуации ленинградцев. На обратной стороне изобразят схему эвакуации. На памятнике также разместят стихотворение «Белый пароход» пермского поэта Николая Домовитова и слова, посвященные мужеству и труду участников эвакуации.
Ранее URA.RU рассказывало, что со дна Сылвы подняли кожух колеса парохода „Вера Фигнер“. На нем эвакуировали учеников школы №300 из Ленинграда на Урал, а также перевозили раненых и грузы для Сталинградского фронта. На основе частей судна решили создать памятник. Его планируют установить в третьем квартале 2025 года.
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