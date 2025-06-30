Пермский губернатор Махонин выразил соболезнования жителям Удмуртии, атакованным БПЛА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Удмуртии, которая была сегодня атакована беспилотниками. От этом сообщается в telegram-канале главы Прикамья.
«В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке вражеских беспилотников. К большому сожалению, погибли и пострадали люди. На месте работают оперативные службы, медики и психологические службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Удмуртия, мы с вами!», — сказал губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ижевске в результате атаки беспилотников ВСУ на одно из предприятий погибли мирные жители. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Ранее утром 1 июля глава Удмуртии Бречалов сообщил о нападении беспилотников на одно из предприятий Ижевска. По предварительным данным, над городом были уничтожены как минимум три дрона, а атака стала одной из самых масштабных на территории региона.
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