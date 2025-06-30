30 июня 2025

Пермский губернатор Махонин выразил соболезнования жителям Удмуртии, атакованным БПЛА

Губернатор Пермского края Махонин выразил соболезнования жителям Удмуртии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ижевске в результате атаки беспилотников погибли мирные жители
В Ижевске в результате атаки беспилотников погибли мирные жители Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Удмуртии, которая была сегодня атакована беспилотниками. От этом сообщается в telegram-канале главы Прикамья.

«В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке вражеских беспилотников. К большому сожалению, погибли и пострадали люди. На месте работают оперативные службы, медики и психологические службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Удмуртия, мы с вами!», — сказал губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ижевске в результате атаки беспилотников ВСУ на одно из предприятий погибли мирные жители. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.  Ранее утром 1 июля глава Удмуртии Бречалов сообщил о нападении беспилотников на одно из предприятий Ижевска. По предварительным данным, над городом были уничтожены как минимум три дрона, а атака стала одной из самых масштабных на территории региона.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Удмуртии, которая была сегодня атакована беспилотниками. От этом сообщается в telegram-канале главы Прикамья. «В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке вражеских беспилотников. К большому сожалению, погибли и пострадали люди. На месте работают оперативные службы, медики и психологические службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Удмуртия, мы с вами!», — сказал губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что в Ижевске в результате атаки беспилотников ВСУ на одно из предприятий погибли мирные жители. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.  Ранее утром 1 июля глава Удмуртии Бречалов сообщил о нападении беспилотников на одно из предприятий Ижевска. По предварительным данным, над городом были уничтожены как минимум три дрона, а атака стала одной из самых масштабных на территории региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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