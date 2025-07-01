Бречалов заявил о пострадавших в результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске

В результате атаки БПЛА по одному из предприятий в Ижевске есть пострадавшие, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Бречалов в telegram-канале.
Ранее дроны ВСУ атаковали Ижевск. Известно как минимум о трех уничтоженных беспилотниках над городом. Позднее Бречалов заявил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима.
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