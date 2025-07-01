Бречалов заявил о пострадавших в результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Удмуртии сообщил о пострадавших в результате атаки БПЛА по Ижевску
Глава Удмуртии сообщил о пострадавших в результате атаки БПЛА по Ижевску Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки БПЛА по одному из предприятий в Ижевске есть пострадавшие, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Бречалов в telegram-канале.

Ранее дроны ВСУ атаковали Ижевск. Известно как минимум о трех уничтоженных беспилотниках над городом. Позднее Бречалов заявил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки БПЛА по одному из предприятий в Ижевске есть пострадавшие, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. «На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Бречалов в telegram-канале. Ранее дроны ВСУ атаковали Ижевск. Известно как минимум о трех уничтоженных беспилотниках над городом. Позднее Бречалов заявил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...