Недавно родившую Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В мае 32-летняя артистка приобрела квартиру
В мае 32-летняя артистка приобрела квартиру Фото:

Певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) пострадала от мошеннических действий при обустройстве своей новой квартиры в Москве. Инцидент произошел после покупки жилья в жилом комплексе Welton Towers в районе Хорошево-Мневники.

«Мари Краймбрери кинули при покупке кухни в новую квартиру», — пишет telegram-канал SHOT. В мае 32-летняя артистка приобрела квартиру. Вскоре ее познакомили с бывшей владелицей этой недвижимости Владой. Женщина лишилась квартиры в результате банкротства, и жилье было реализовано через торги. После сделки она предложила Мари купить отдельно готовый кухонный гарнитур, который якобы идеально подходил к интерьеру новой квартиры.

Поверив в честность бывшей хозяйки, Краймбрери согласилась на покупку мебели и перевела Владe крупную сумму — 894 тысячи рублей. Однако после получения денег женщина перестала выходить на связь и не передала обещанный гарнитур. Певица обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) пострадала от мошеннических действий при обустройстве своей новой квартиры в Москве. Инцидент произошел после покупки жилья в жилом комплексе Welton Towers в районе Хорошево-Мневники. «Мари Краймбрери кинули при покупке кухни в новую квартиру», — пишет telegram-канал SHOT. В мае 32-летняя артистка приобрела квартиру. Вскоре ее познакомили с бывшей владелицей этой недвижимости Владой. Женщина лишилась квартиры в результате банкротства, и жилье было реализовано через торги. После сделки она предложила Мари купить отдельно готовый кухонный гарнитур, который якобы идеально подходил к интерьеру новой квартиры. Поверив в честность бывшей хозяйки, Краймбрери согласилась на покупку мебели и перевела Владe крупную сумму — 894 тысячи рублей. Однако после получения денег женщина перестала выходить на связь и не передала обещанный гарнитур. Певица обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...