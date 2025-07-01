Недавно родившую Мари Краймбрери обманули почти на миллион рублей

Певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) пострадала от мошеннических действий при обустройстве своей новой квартиры в Москве. Инцидент произошел после покупки жилья в жилом комплексе Welton Towers в районе Хорошево-Мневники.
«Мари Краймбрери кинули при покупке кухни в новую квартиру», — пишет telegram-канал SHOT. В мае 32-летняя артистка приобрела квартиру. Вскоре ее познакомили с бывшей владелицей этой недвижимости Владой. Женщина лишилась квартиры в результате банкротства, и жилье было реализовано через торги. После сделки она предложила Мари купить отдельно готовый кухонный гарнитур, который якобы идеально подходил к интерьеру новой квартиры.
Поверив в честность бывшей хозяйки, Краймбрери согласилась на покупку мебели и перевела Владe крупную сумму — 894 тысячи рублей. Однако после получения денег женщина перестала выходить на связь и не передала обещанный гарнитур. Певица обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
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