Путин обсудит с Жапаровым стратегическое российско-киргизское партнерство

Президенты России и Киргизии проведут личную встречу 2 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Жапаров и Путин проведут встречу в Кремле
Жапаров и Путин проведут встречу в Кремле Фото:

Второго июля в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который прибудет в Россию с рабочим визитом. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений в рамках стратегического партнерства и союзничества.

«2 июля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом», — говорится в официальном сообщении telegram-канала Кремля. Переговоры охватят ключевые сферы, такие как политика, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи.

Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщал, что республика рассчитывает на участие Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, председательство в котором Киргизия примет осенью 2025 года. Президент Садыр Жапаров подчеркивал важность укрепления структуры организации и повышения ее роли в обеспечении мира.

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Второго июля в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который прибудет в Россию с рабочим визитом. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений в рамках стратегического партнерства и союзничества. «2 июля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом», — говорится в официальном сообщении telegram-канала Кремля. Переговоры охватят ключевые сферы, такие как политика, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи. Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщал, что республика рассчитывает на участие Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, председательство в котором Киргизия примет осенью 2025 года. Президент Садыр Жапаров подчеркивал важность укрепления структуры организации и повышения ее роли в обеспечении мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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