Путин обсудит с Жапаровым стратегическое российско-киргизское партнерство

Второго июля в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который прибудет в Россию с рабочим визитом. В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений в рамках стратегического партнерства и союзничества.
«2 июля в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом», — говорится в официальном сообщении telegram-канала Кремля. Переговоры охватят ключевые сферы, такие как политика, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи.
Ранее министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщал, что республика рассчитывает на участие Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, председательство в котором Киргизия примет осенью 2025 года. Президент Садыр Жапаров подчеркивал важность укрепления структуры организации и повышения ее роли в обеспечении мира.
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