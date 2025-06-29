Киргизия ожидает визита Путина на саммит ОДКБ

Киргизия рассчитывает на участие президента России Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев.
«Ожидаем участия [Владимира] Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ», — заявил глава киргизского МИДа по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте МИД РФ.
Осенью 2025 года Киргизия примет на себя председательство в заседании ОДКБ. Президент республики Садыр Жапаров ранее подчеркивал, что Киргизия неизменно придерживается линии на укрепление структуры организации, а также на повышение ее роли и авторитета в вопросах обеспечения мира.
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