Киргизия ожидает визита Путина на саммит ОДКБ

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Киргизия ожидает визита Путина на заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Киргизия ожидает визита Путина на заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ Фото:

Киргизия рассчитывает на участие президента России Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев.

«Ожидаем участия [Владимира] Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ», — заявил глава киргизского МИДа по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте МИД РФ.

Осенью 2025 года Киргизия примет на себя председательство в заседании ОДКБ. Президент республики Садыр Жапаров ранее подчеркивал, что Киргизия неизменно придерживается линии на укрепление структуры организации, а также на повышение ее роли и авторитета в вопросах обеспечения мира.

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Киргизия рассчитывает на участие президента России Владимира Путина в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев. «Ожидаем участия [Владимира] Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ», — заявил глава киргизского МИДа по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте МИД РФ. Осенью 2025 года Киргизия примет на себя председательство в заседании ОДКБ. Президент республики Садыр Жапаров ранее подчеркивал, что Киргизия неизменно придерживается линии на укрепление структуры организации, а также на повышение ее роли и авторитета в вопросах обеспечения мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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