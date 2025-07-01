Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Сватово (ЛНР). В результате удара погиб 18-летний мирный житель. Еще трое пострадали. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В Сватовском районе на трассе под Петровском вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Погиб 18-летний мирный житель, еще трое получили тяжелые ранения — молодая женщина и двое мужчин», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он также отметил, что на данный момент врачи борются за жизнь пострадавшей женщины. Родным и близким погибшего молодого человека Пасечник выразил искренние соболезнования.
Кроме того, глава республики сообщил, что гражданская машина также была атакована в Кременной. Из-за удара дрона ВСУ пострадали трое мужчин. Сейчас они находятся в районной больнице. Госпитализирован оказался и житель села Старая Краснянка в Кременском муниципальном округе. Сегодня утром он получил повреждения в результате атаки украинского БПЛА.
Ранее Пасечник сообщал, что сегодня ночью в сторону ЛНР было запущено порядка 40 дронов ВСУ. Из них 35 были уничтожены силами ПВО. Однако в результате ночного налета был поврежден участок железнодорожного полотна в одном из районов республики.
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