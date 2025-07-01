В Азербайджане завели дело об убийстве двух своих граждан в Екатеринбурге

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Тела погибших передали азербайджанской стороне
Тела погибших передали азербайджанской стороне Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Генеральная прокуратура Азербайджана инициировала уголовное дело по факту «умышленного убийства» двух граждан Азербайджана, братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, которые скончались после задержания в Екатеринбурге. Представители прокуратуры утверждают, что к их смерти могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов России.

«Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело „по факту умышленного убийства“ двух азербайджанских граждан и лиц азербайджанской национальности „сотрудниками правоохранительных органов России“», — сообщает РБК. Согласно информации СК России, один из задержанных, Гусейн Сафаров, погиб из-за сердечной недостаточности, в то время как причины смерти второго, Зияддина Сафарова, находятся на стадии установления.

Российский МИД уточнил, что задержания проводились в рамках расследований уголовных дел по фактам «тяжких преступлений». В Кремле добавили, что действия правоохранительных органов не должны служить причиной для дипломатических демаршей между странами.

Ранее власти Азербайджана инициировали судебно-медицинскую экспертизу тел погибших, фигурировавших в резонансном деле об убийствах в Екатеринбурге, после сообщений о задержании шести участников предполагаемой этнической преступной группы. Министерство иностранных дел Азербайджана также вызывало российского дипломата для разъяснения ситуации, а российские следственные органы заявили, что действия проходят в рамках законодательства.

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Генеральная прокуратура Азербайджана инициировала уголовное дело по факту «умышленного убийства» двух граждан Азербайджана, братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, которые скончались после задержания в Екатеринбурге. Представители прокуратуры утверждают, что к их смерти могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов России. «Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело „по факту умышленного убийства“ двух азербайджанских граждан и лиц азербайджанской национальности „сотрудниками правоохранительных органов России“», — сообщает РБК. Согласно информации СК России, один из задержанных, Гусейн Сафаров, погиб из-за сердечной недостаточности, в то время как причины смерти второго, Зияддина Сафарова, находятся на стадии установления. Российский МИД уточнил, что задержания проводились в рамках расследований уголовных дел по фактам «тяжких преступлений». В Кремле добавили, что действия правоохранительных органов не должны служить причиной для дипломатических демаршей между странами. Ранее власти Азербайджана инициировали судебно-медицинскую экспертизу тел погибших, фигурировавших в резонансном деле об убийствах в Екатеринбурге, после сообщений о задержании шести участников предполагаемой этнической преступной группы. Министерство иностранных дел Азербайджана также вызывало российского дипломата для разъяснения ситуации, а российские следственные органы заявили, что действия проходят в рамках законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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