30 июня 2025

В ХМАО площадь лесных пожаров сократилась вдвое за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь возгорания сократилась со 140 га до 66 га
Площадь возгорания сократилась со 140 га до 66 га Фото:

В ХМАО площадь лесных пожаров сократилась вдвое за сутки — со 140 га до 66 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

«На сегодняшний день в автономном округе зарегистрированы три лесных пожара: один — в Кондинском лесничестве и два — в Советском. Общая площадь возгорания составляет 66,3 гектара», —сказано в telegram-канале ведомства.

Ранее в округе было зафиксировано два лесных пожара общей площадью 141,5 гектара. Власти региона отмечают, что основными причинами возникновения очагов стали грозовые разряды и отсутствие дождя.

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В ХМАО площадь лесных пожаров сократилась вдвое за сутки — со 140 га до 66 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры. «На сегодняшний день в автономном округе зарегистрированы три лесных пожара: один — в Кондинском лесничестве и два — в Советском. Общая площадь возгорания составляет 66,3 гектара», —сказано в telegram-канале ведомства. Ранее в округе было зафиксировано два лесных пожара общей площадью 141,5 гектара. Власти региона отмечают, что основными причинами возникновения очагов стали грозовые разряды и отсутствие дождя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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