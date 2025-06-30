Площадь возгорания сократилась со 140 га до 66 га
В ХМАО площадь лесных пожаров сократилась вдвое за сутки — со 140 га до 66 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.
«На сегодняшний день в автономном округе зарегистрированы три лесных пожара: один — в Кондинском лесничестве и два — в Советском. Общая площадь возгорания составляет 66,3 гектара», —сказано в telegram-канале ведомства.
Ранее в округе было зафиксировано два лесных пожара общей площадью 141,5 гектара. Власти региона отмечают, что основными причинами возникновения очагов стали грозовые разряды и отсутствие дождя.
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