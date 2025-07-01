Серьезно выросло количество пострадавших от клещей в Свердловской области

В Свердловской области с начала сезона 25,3 тысячи жителей пострадали от укусов клещей, что на 11% выше аналогичного периода 2024-го. При этом цифра меньше на 8% среднего многолетнего показателя, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 136 человек (подтвержден у 21 человека). С подозрением на клещевой боррелиоз — 230 человек (зарегистрирован у 96 человек)», — пояснили там.
Специалистами исследовано 24,6 тысячи клещей. В 1,2% образцов обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 42,4% — лайм-боррелиоза, в 3,1% — моноцитарного эрлихиоза, а в 1,1% — гранулоцитарного анаплазмоза.
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