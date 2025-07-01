Азербайджанец, арестованный за убийства в Екатеринбурге, отрицает вину

Уроженец Азербайджана Бакир Сафаров, которого отправили в СИЗО по делу об убийствах прошлых лет, не признает вину. Об этом заявил его адвокат Артем Счастливый после оглашения вердикта, передает корреспондент URA.RU.
Адвокат считает, что у следствия нет доказательств причастности его доверителя к инкриминируемым преступлениям. Кроме того, Счастливый надеется, что Сафарова смогут обеспечить необходимыми медикаментами в изоляторе.
Его и остальных фигурантов дела поймали 27 июня во время масштабной силовой операции. Силовики, по слухам, могли задержать свыше 50 уроженцев Азербайджана, среди которых искали лиц, причастных к убийствам и покушению. Известно, что двое из подозреваемых скончались. История вызвала международный скандал. МИД Азербайджана выразил недовольство из-за задержаний соотечественников. Подробнее об этом — в сюжете агентства.
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