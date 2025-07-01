Азербайджанец, арестованный за убийства в Екатеринбурге, отрицает вину

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© Служба новостей «URA.RU»
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Сафаров пробудет в СИЗО до 19 июля
Сафаров пробудет в СИЗО до 19 июля Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Уроженец Азербайджана Бакир Сафаров, которого отправили в СИЗО по делу об убийствах прошлых лет, не признает вину. Об этом заявил его адвокат Артем Счастливый после оглашения вердикта, передает корреспондент URA.RU.

Адвокат считает, что у следствия нет доказательств причастности его доверителя к инкриминируемым преступлениям. Кроме того, Счастливый надеется, что Сафарова смогут обеспечить необходимыми медикаментами в изоляторе.

Его и остальных фигурантов дела поймали 27 июня во время масштабной силовой операции. Силовики, по слухам, могли задержать свыше 50 уроженцев Азербайджана, среди которых искали лиц, причастных к убийствам и покушению. Известно, что двое из подозреваемых скончались. История вызвала международный скандал. МИД Азербайджана выразил недовольство из-за задержаний соотечественников. Подробнее об этом — в сюжете агентства.

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Уроженец Азербайджана Бакир Сафаров, которого отправили в СИЗО по делу об убийствах прошлых лет, не признает вину. Об этом заявил его адвокат Артем Счастливый после оглашения вердикта, передает корреспондент URA.RU. Адвокат считает, что у следствия нет доказательств причастности его доверителя к инкриминируемым преступлениям. Кроме того, Счастливый надеется, что Сафарова смогут обеспечить необходимыми медикаментами в изоляторе. Его и остальных фигурантов дела поймали 27 июня во время масштабной силовой операции. Силовики, по слухам, могли задержать свыше 50 уроженцев Азербайджана, среди которых искали лиц, причастных к убийствам и покушению. Известно, что двое из подозреваемых скончались. История вызвала международный скандал. МИД Азербайджана выразил недовольство из-за задержаний соотечественников. Подробнее об этом — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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