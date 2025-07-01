В Кремле ответили на претензию США в затягивании Россией переговоров по Украине

Песков: Россия не затягивает новые переговоры по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия не затягивает переговоры по Украине, подчеркнул Дмитрий Песков
Россия не затягивает переговоры по Украине, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Кремль выразил признательность США за усилия по организации переговоров по украинскому урегулированию и заявил, что Россия не затягивает проведение третьего раунда. В настоящий момент проходит согласование сроков. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает переговоры. 

«Безусловно, мы признательны за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды президента США Дональда Трампа, чтобы переговоры по украинскому урегулированию состоялись. Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров. Дальше нужно просто собираться. Соберутся — будут дальше уже обсуждать. Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы в первую очередь достичь целей политико-дипломатическими средствами. Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

До этого Келлог заявил, что это не США с Украиной затягивают новые переговоры, а Россия. В Москве неоднократно давали понять, что переговоры пройдут сразу же, как будут решены организационные моменты. 

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Кремль выразил признательность США за усилия по организации переговоров по украинскому урегулированию и заявил, что Россия не затягивает проведение третьего раунда. В настоящий момент проходит согласование сроков. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает переговоры.  «Безусловно, мы признательны за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды президента США Дональда Трампа, чтобы переговоры по украинскому урегулированию состоялись. Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров. Дальше нужно просто собираться. Соберутся — будут дальше уже обсуждать. Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы в первую очередь достичь целей политико-дипломатическими средствами. Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  До этого Келлог заявил, что это не США с Украиной затягивают новые переговоры, а Россия. В Москве неоднократно давали понять, что переговоры пройдут сразу же, как будут решены организационные моменты. 
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