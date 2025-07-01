В Кремле ответили на претензию США в затягивании Россией переговоров по Украине

Кремль выразил признательность США за усилия по организации переговоров по украинскому урегулированию и заявил, что Россия не затягивает проведение третьего раунда. В настоящий момент проходит согласование сроков. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что Москва якобы затягивает переговоры.
«Безусловно, мы признательны за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды президента США Дональда Трампа, чтобы переговоры по украинскому урегулированию состоялись. Сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда переговоров. Дальше нужно просто собираться. Соберутся — будут дальше уже обсуждать. Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы в первую очередь достичь целей политико-дипломатическими средствами. Мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
До этого Келлог заявил, что это не США с Украиной затягивают новые переговоры, а Россия. В Москве неоднократно давали понять, что переговоры пройдут сразу же, как будут решены организационные моменты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.