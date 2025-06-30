Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной

В Кремле ожидают прояснения ситуации с возможным третьим раундом переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность [насчет переговоров] наступит», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать вероятность проведения третьего раунда переговоров. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к диалогу при условии учета своих интересов. В Стамбуле с середины мая проходили встречи между российскими и украинскими делегациями. Москва продолжает поддерживать связь с Киевом по дипломатическим каналам и рассчитывает на предметную дискуссию в ходе следующих переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.