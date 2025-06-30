Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров с Украиной

Песков: Кремль ждет прояснения по переговорам в ближайшее время
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© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время станет понятно насчет третьего раунда переговоров в Стамбуле, уточнил Песков
В ближайшее время станет понятно насчет третьего раунда переговоров в Стамбуле, уточнил Песков Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

В Кремле ожидают прояснения ситуации с возможным третьим раундом переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность [насчет переговоров] наступит», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать вероятность проведения третьего раунда переговоров. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к диалогу при условии учета своих интересов. В Стамбуле с середины мая проходили встречи между российскими и украинскими делегациями. Москва продолжает поддерживать связь с Киевом по дипломатическим каналам и рассчитывает на предметную дискуссию в ходе следующих переговоров.

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В Кремле ожидают прояснения ситуации с возможным третьим раундом переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность [насчет переговоров] наступит», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать вероятность проведения третьего раунда переговоров. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Ранее российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к диалогу при условии учета своих интересов. В Стамбуле с середины мая проходили встречи между российскими и украинскими делегациями. Москва продолжает поддерживать связь с Киевом по дипломатическим каналам и рассчитывает на предметную дискуссию в ходе следующих переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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