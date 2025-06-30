В Сургуте прошелся сильный ливень с градом. Видео непогоды опубликовали югорчане в городских пабликах.
«Ой, какой крупный град! Хоть бы машины не побило», — говорит девушка на видео в telegram-канале «К-Информ». Сургутяне, оказавшиеся в эпицентре непогоды, спасают свои машины от осадков. Кроме того, некоторые улицы города затопило.
Со 2 по 4 июля в ХМАО ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Температура днем поднимется до +29, а ночью опустится до +13. Возможны порывы ветра до 14 м/c, сообщили в «Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!