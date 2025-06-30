30 июня 2025

Мощный ливень с градом обрушились на Сургут. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте сильный дождь и град
В Сургуте сильный дождь и град Фото:

В Сургуте прошелся сильный ливень с градом. Видео непогоды опубликовали югорчане в городских пабликах.

«Ой, какой крупный град! Хоть бы машины не побило», — говорит девушка на видео в telegram-канале «К-Информ». Сургутяне, оказавшиеся в эпицентре непогоды, спасают свои машины от осадков. Кроме того, некоторые улицы города затопило.

Со 2 по 4 июля в ХМАО ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Температура днем поднимется до +29, а ночью опустится до +13. Возможны порывы ветра до 14 м/c, сообщили в «Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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В Сургуте прошелся сильный ливень с градом. Видео непогоды опубликовали югорчане в городских пабликах. «Ой, какой крупный град! Хоть бы машины не побило», — говорит девушка на видео в telegram-канале «К-Информ». Сургутяне, оказавшиеся в эпицентре непогоды, спасают свои машины от осадков. Кроме того, некоторые улицы города затопило. Со 2 по 4 июля в ХМАО ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Температура днем поднимется до +29, а ночью опустится до +13. Возможны порывы ветра до 14 м/c, сообщили в «Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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