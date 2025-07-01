Фонд святой Екатерины удостоился почетного диплома от заксобрания Свердловской области. Награду, которую вручили директору организации Александру Андрееву, подписала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. Поводом стало восьмилетие фонда, рассказали URA.RU его представители.
«В своей поздравительной речи Людмила Бабушкина подчеркнула значительный вклад Фонда святой Екатерины в реализацию многочисленных благотворительных проектов и инициатив. Особо отмечены направления, связанные с образованием, просвещением, патриотическим воспитанием, сохранением культурного наследия Урала и всей России, а также организация и проведение культурных мероприятий», — пояснили они.
С начала пандемии COVID-19 фонд поддерживал медицинские учреждения и социальные службы. Были запущены гуманитарные программы для многодетных семей, малообеспеченных граждан и пенсионеров. В 2024 году при участии фонда освятили храм Александра Невского в Алапаевске и открыли новое здание Свято-Елисаветинской обители на Шарташе.
Кроме того, организация оперативно доставляла гуманитарный груз жителям Курской области в августе 2024-го, а в 2025 году провела паломническую поездку за Благодатным огнем на Святую Землю. После этого святыню привезли во все храмы региона.
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