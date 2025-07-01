ФСБ пресекла сбыт крупной партии наркотиков в Копейске

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Силовики задержали наркодилера с 14 килограммами мефедрона
Силовики задержали наркодилера с 14 килограммами мефедрона Фото:

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал сбыта наркотических средств и задержали местного жителя, у которого найдено 14 килограммов мефедрона. Он осужден на девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

«УФСБ России по Челябинской области пресечена поставка партии наркотических средств в особо крупном размере. Копейский городской суд признал жителя региона виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного УФСБ отметили, что 29-летний челябинец состоял в межрегиональной группировке, которая поставляла наркотики контрабандой по всей России. Наркодилер был задержан, во время обысков у него нашли более 14 килограммов мефедрона. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал сбыта наркотических средств и задержали местного жителя, у которого найдено 14 килограммов мефедрона. Он осужден на девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.  «УФСБ России по Челябинской области пресечена поставка партии наркотических средств в особо крупном размере. Копейский городской суд признал жителя региона виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного УФСБ отметили, что 29-летний челябинец состоял в межрегиональной группировке, которая поставляла наркотики контрабандой по всей России. Наркодилер был задержан, во время обысков у него нашли более 14 килограммов мефедрона. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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