ФСБ пресекла сбыт крупной партии наркотиков в Копейске

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли канал сбыта наркотических средств и задержали местного жителя, у которого найдено 14 килограммов мефедрона. Он осужден на девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
«УФСБ России по Челябинской области пресечена поставка партии наркотических средств в особо крупном размере. Копейский городской суд признал жителя региона виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного УФСБ отметили, что 29-летний челябинец состоял в межрегиональной группировке, которая поставляла наркотики контрабандой по всей России. Наркодилер был задержан, во время обысков у него нашли более 14 килограммов мефедрона. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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