Россияне назвали доход для «нормальной жизни»

Жители России считают достаточным доход в 81 тысячу рублей в месяц
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Россиянам достаточно для «нормальной» жизни 81 тысячи рублей
Россиянам достаточно для «нормальной» жизни 81 тысячи рублей Фото:

По данным на осень 2024 года, россиянам для «нормальной жизни» в среднем необходима 81 тысяча рублей на человека в месяц. Такие данные содержатся в выпуске «Барометр экономического поведения домохозяйств в России», подготовленном НИУ ВШЭ. Опрос проходил методом личного интервью.

«Россиянам, по данным на осень 2024 года, для „нормальной жизни“ в среднем было достаточно дохода 81 тыс. руб. на человека в месяц», — сообщает РБК со ссылкой на НИУ ВШЭ. Согласно исследованию, этот показатель вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. В осенний период 2023 года россияне считали достаточным доходом 70,8 тысячи рублей. Также медиана «нормального» дохода увеличилась на 20%, достигнув 60 тысяч рублей.

Интересно, что для почти трех четвертей россиян величина «нормального» дохода варьируется от 30 до 100 тысяч рублей на человека в месяц. При этом около трети опрошенных отметили, что считают достаточной ежемесячную сумму в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей, а еще четверть респондентов указали на сумму от 70 до 100 тысяч рублей.

Доход, необходимый для «нормальной» жизни, отражает представления граждан о минимальном уровне средств, достаточном для поддержания желаемого потребительского стандарта. Этот показатель не только влияет на экономическое поведение, но и косвенно характеризует восприятие населением своего материального благополучия.

Ранее профессор-маркетолог университета «Синергия» Сергей Зайнуллин отмечал, что для «нормальной» жизни россиянам требуется зарплата в размере 100–150 тысяч рублей в месяц, а для создания финансовых запасов — от 200 тысяч рублей. По его словам, текущие доходы большинства граждан, особенно в регионах, не позволяют не только откладывать средства, но и покрывать все основные расходы.

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По данным на осень 2024 года, россиянам для «нормальной жизни» в среднем необходима 81 тысяча рублей на человека в месяц. Такие данные содержатся в выпуске «Барометр экономического поведения домохозяйств в России», подготовленном НИУ ВШЭ. Опрос проходил методом личного интервью. «Россиянам, по данным на осень 2024 года, для „нормальной жизни“ в среднем было достаточно дохода 81 тыс. руб. на человека в месяц», — сообщает РБК со ссылкой на НИУ ВШЭ. Согласно исследованию, этот показатель вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. В осенний период 2023 года россияне считали достаточным доходом 70,8 тысячи рублей. Также медиана «нормального» дохода увеличилась на 20%, достигнув 60 тысяч рублей. Интересно, что для почти трех четвертей россиян величина «нормального» дохода варьируется от 30 до 100 тысяч рублей на человека в месяц. При этом около трети опрошенных отметили, что считают достаточной ежемесячную сумму в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей, а еще четверть респондентов указали на сумму от 70 до 100 тысяч рублей. Доход, необходимый для «нормальной» жизни, отражает представления граждан о минимальном уровне средств, достаточном для поддержания желаемого потребительского стандарта. Этот показатель не только влияет на экономическое поведение, но и косвенно характеризует восприятие населением своего материального благополучия. Ранее профессор-маркетолог университета «Синергия» Сергей Зайнуллин отмечал, что для «нормальной» жизни россиянам требуется зарплата в размере 100–150 тысяч рублей в месяц, а для создания финансовых запасов — от 200 тысяч рублей. По его словам, текущие доходы большинства граждан, особенно в регионах, не позволяют не только откладывать средства, но и покрывать все основные расходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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