МВД Азербайджана заявило о семи задержанных сотрудниках Sputnik

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщает о задержании семи человек в ходе «операции» в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. Ранее медиагруппа «Россия сегодня» охарактеризовала действия азербайджанских силовиков как необоснованные.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД в бакинском филиале информационного агентства „Россия сегодня“ (Sputnik Азербайджан), задержаны 7 человек», — говорится в сообщении МВД республики. Цитату приводит РИА Новости.
Генеральный директор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что подобные шаги могут негативно сказаться на отношениях между двумя государствами. Агентство сообщает, что МВД Азербайджана возбудило уголовное дело по обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом Киселев отметил, что у азербайджанской стороны не было никаких претензий к журналистской деятельности Sputnik Азербайджан.
В ходе ранее проведенных переговоров была достигнута договоренность о продолжении работы Sputnik в Азербайджане по временной юридической схеме, предложенной Баку. Однако, по словам Киселева, предложенная схема так и не была предоставлена редакции.
Он также добавил, что азербайджанские силовики вывели сотрудников Sputnik «словно террористов», применяя жесткие меры. В ходе операции в Баку были задержаны, среди прочих, глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, им были выдвинуты обвинения в том, что они якобы являются «агентами ФСБ».
Ранее в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку прошли следственные мероприятия. Об этом заявили в МВД республики. Сотрудники российского посольства выехали к офису агентства. В числе сотрудников «Sputnik-Азербайджан» есть граждане России. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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