Купайся, если сможешь: плюсы и минусы бесплатного пляжа на озере Круглое в Тюмени

В Тюмени готовят к официальному открытию первый бесплатный пляж на озере Круглом, сейчас он работает в техническом режиме. Его появления ждали не один год, из несанкционированной зоны отдыха обещали сделать конфетку с морскими развлечениями и шезлонгами. Но первые отзывы в Интернете оказались неоднозначными — жалобы на грязь, ил и глину заинтересовали и подтолкнули корреспондентов URA.RU в рамках рубрики «Проверено на себе» отдохнуть на первом городском пляже.
Абхазские недоделки
Начнем с очевидного плюса — расположение. Из центра города на такси добрались за 15 минут до остановки «Озеро Круглое», оттуда шли еще 10 минут пешком по тропинке — и вот мы на месте. Не критично. До того же Лесного пруда от остановки топать в два-три раза дольше. Заехать на пляж на машине нельзя, авто рекомендуют бросить на парковке в районе Мельникайте.
По пути к зоне отдыха — указатели с расстоянием до пляжа. Удобно. А вот вывески на входе нет. Что вы точно не пропустите — карусель, батут и шатер: именно по ним понимаешь, что ты на месте.
Встречает отдыхающих не морской бриз, а стройка. Пляж пока работает в техническом режиме, и это видно невооруженным глазом. Пока не сделан пирс, зона для пляжного волейбола, диджейская стойка, терраса и многое другое. 5 июля обещают праздник в честь официального открытия, успеют ли все доделать в такой короткий срок?
Сочинские цены
Перед тем, как зайти уже на белый песочек, еще немного осмотримся. Что есть сейчас? Автомат с напитками и едой (цены прямо как в аэропорту — 100 рублей за бутылку воды), фудтрак с кофе, хот-догами, мороженым и лимонадами (250-300 рублей перекус, 150 рублей — тюменский пломбир, 250 рублей — кофе, все стандартно). Для семей с детьми, конечно, любимые развлечения малышей — карусель и батут. Для взрослых из развлечений пока доступна только аренда сапов. Час речной прогулки — 800 рублей. «Дороговато. На Авито предлагают на целый день взять доску за 1 000 рублей», — отметил наш фотокорреспондент.
Рядом с шатром два стандартных туалета. Заострять на них внимание не будем, это обычные кабинки с раковиной, санузлом и зеркалом. Сейчас, пока нет жары и ажиотажа, этого хватит.
Не целебные грязи
Переходим к сладенькому — непосредственно к пляжу. На входе две кабинки для переодевания, кран с водой, чтобы помыть ноги, будка спасателей. Углубляемся дальше и здесь уже нас встречают отдыхающие. Хочется отметить еще один плюс — отсутствие толпы людей. Загорающие есть, но свободных мест довольно много, люди не лежат друг у друга на голове.
Перед тем, как подойти ближе к воде, мы стали случайными свидетелями разговора мамы с ребенком:
- Я пойду купаться?
- Стой! Я тебя в такую воду точно не отпущу.
Что же там за вода? И вот здесь начинается главный и огромный минус этого пляжа — ил и глина прямо перед входом в озеро. Чтобы окунуться, для начала нужно пройти «грязевые ванны» хочешь ты того или нет. Спуск к воде буквально засасывает, глина «ходит» под ногами.
Мы не рискнули заходить в воду, но поговорили со смельчаками. «Вода прохладная, до середины ил и глина, дальше уже чисто», — поделился один из отдыхающих. Таким раскладом довольны только дети, мало взрослых заходили хотя бы просто ножки помочить. Еще одним ценителем глиняного берега стала такса. На наших глазах она запрыгнула в воду, а потом выбиралась из вязкой жижи с большим трудом.
Какие можно сделать выводы: задумка — хорошая, реализация — пока сырая. Глина вместо песка, стройка под боком и ценник, как в Сочи, — не самый удачный микс. Если вы хотите полежать на солнышке — место подойдет. Но купаться здесь рискнут только самые смелые (или дети). Сложно сделать однозначные выводы, пока готова только часть работы. Мы будем ждать полноценного открытия пляжа и надеяться, что добавится больше функционала и разрешат вышеуказанные проблемы.
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