Крупный нефтесервис из ХМАО в суде отбивается от многомиллиардных исков

Нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО), которая работает с крупнейшими добывающими корпорациями страны, получила десятки исков с начала 2025 года. Поставщики и подрядчики требуют с нее сотни миллионов рублей по контрактам. В числе требований — представление Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры на девять миллиардов рублей.
«Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала обеспечить утилизацию отходов бурения, внести в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов бурения в общем размере 8 999 682 368,23 руб., погасить задолженность за несвоевременное и неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (пени) в общем размере 325 757 464,88 руб. Также ведомство попросило суд рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения федерального законодательства», — говорится в документах Арбитражного суда ХМАО, с которыми ознакомилось URA.RU.
Компания подала в суд, чтобы оспорить требование. Она попросила приостановить оплату, пока дело не будет окончательно рассмотрено. По словам представителей СНПХ, если сейчас заплатить всю сумму, это может ударить по бюджету компании: начнутся проблемы с выплатами зарплат, налогов и расчетами с партнерами. Суд поддержал компанию и временно заморозил требование прокуратуры.
Помимо этого, СНПХ участвует в других судебных разбирательствах. Среди тех, кто требует деньги, — организации из Самарской, Пермской областей и Москвы. Некоторые процессы уже закончились не в пользу югорского нефтесервиса — по ним компании придется платить. Другие дела еще находятся на рассмотрении суда.
URA.RU направило запросы в адрес СНПХ. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания из ХМАО с миллионными долгами по налогам раскрыла план выхода из кризиса. Она связала финасовые проблемы с санкциями.
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