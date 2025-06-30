30 июня 2025

Крупный нефтесервис из ХМАО в суде отбивается от многомиллиардных исков

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтесервис из ХМАО задолжал миллиарды за вред природе
Нефтесервис из ХМАО задолжал миллиарды за вред природе Фото:

Нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО), которая работает с крупнейшими добывающими корпорациями страны, получила десятки исков с начала 2025 года. Поставщики и подрядчики требуют с нее сотни миллионов рублей по контрактам. В числе требований — представление Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры на девять миллиардов рублей.

«Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала обеспечить утилизацию отходов бурения, внести в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов бурения в общем размере 8 999 682 368,23 руб., погасить задолженность за несвоевременное и неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (пени) в общем размере 325 757 464,88 руб. Также ведомство попросило суд рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения федерального законодательства», — говорится в документах Арбитражного суда ХМАО, с которыми ознакомилось URA.RU.

Компания подала в суд, чтобы оспорить требование. Она попросила приостановить оплату, пока дело не будет окончательно рассмотрено. По словам представителей СНПХ, если сейчас заплатить всю сумму, это может ударить по бюджету компании: начнутся проблемы с выплатами зарплат, налогов и расчетами с партнерами. Суд поддержал компанию и временно заморозил требование прокуратуры.

Помимо этого, СНПХ участвует в других судебных разбирательствах. Среди тех, кто требует деньги, — организации из Самарской, Пермской областей и Москвы. Некоторые процессы уже закончились не в пользу югорского нефтесервиса — по ним компании придется платить. Другие дела еще находятся на рассмотрении суда.

URA.RU направило запросы в адрес СНПХ. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания из ХМАО с миллионными долгами по налогам раскрыла план выхода из кризиса. Она связала финасовые проблемы с санкциями.

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Нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО), которая работает с крупнейшими добывающими корпорациями страны, получила десятки исков с начала 2025 года. Поставщики и подрядчики требуют с нее сотни миллионов рублей по контрактам. В числе требований — представление Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратуры на девять миллиардов рублей. «Ханты-Мансийская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала обеспечить утилизацию отходов бурения, внести в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов бурения в общем размере 8 999 682 368,23 руб., погасить задолженность за несвоевременное и неполное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (пени) в общем размере 325 757 464,88 руб. Также ведомство попросило суд рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения федерального законодательства», — говорится в документах Арбитражного суда ХМАО, с которыми ознакомилось URA.RU. Компания подала в суд, чтобы оспорить требование. Она попросила приостановить оплату, пока дело не будет окончательно рассмотрено. По словам представителей СНПХ, если сейчас заплатить всю сумму, это может ударить по бюджету компании: начнутся проблемы с выплатами зарплат, налогов и расчетами с партнерами. Суд поддержал компанию и временно заморозил требование прокуратуры. Помимо этого, СНПХ участвует в других судебных разбирательствах. Среди тех, кто требует деньги, — организации из Самарской, Пермской областей и Москвы. Некоторые процессы уже закончились не в пользу югорского нефтесервиса — по ним компании придется платить. Другие дела еще находятся на рассмотрении суда. URA.RU направило запросы в адрес СНПХ. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания из ХМАО с миллионными долгами по налогам раскрыла план выхода из кризиса. Она связала финасовые проблемы с санкциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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