Генпрокуратура приняла решение по делу о теракте в «Крокусе»

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о теракте в «Крокусе»
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Обвинение предъявлено 19 фигурантам
Обвинение предъявлено 19 фигурантам Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Генеральная прокуратура России завершила расследование и направила в суд уголовное дело по факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

«Прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в „Крокус сити холле“ и направила для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд», — рассказал Трунов «ТАСС». Обвинение предъявлено 19 фигурантам, которых обвиняют в совершении террористического акта и сопутствующих преступлениях.

По словам адвоката, дело о теракте включает 427 томов материалов. В них содержатся обстоятельства совершения преступления, доказательства, показания обвиняемых и потерпевших, а также результаты многочисленных экспертиз. Адвокаты пострадавших заявили о намерении подать гражданские иски к обвиняемым с требованием возместить моральный и материальный вред.

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Генеральная прокуратура России завершила расследование и направила в суд уголовное дело по факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов. «Прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в „Крокус сити холле“ и направила для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд», — рассказал Трунов «ТАСС». Обвинение предъявлено 19 фигурантам, которых обвиняют в совершении террористического акта и сопутствующих преступлениях. По словам адвоката, дело о теракте включает 427 томов материалов. В них содержатся обстоятельства совершения преступления, доказательства, показания обвиняемых и потерпевших, а также результаты многочисленных экспертиз. Адвокаты пострадавших заявили о намерении подать гражданские иски к обвиняемым с требованием возместить моральный и материальный вред.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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