Генпрокуратура приняла решение по делу о теракте в «Крокусе»

Генеральная прокуратура России завершила расследование и направила в суд уголовное дело по факту теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.
«Прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в „Крокус сити холле“ и направила для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд», — рассказал Трунов «ТАСС». Обвинение предъявлено 19 фигурантам, которых обвиняют в совершении террористического акта и сопутствующих преступлениях.
По словам адвоката, дело о теракте включает 427 томов материалов. В них содержатся обстоятельства совершения преступления, доказательства, показания обвиняемых и потерпевших, а также результаты многочисленных экспертиз. Адвокаты пострадавших заявили о намерении подать гражданские иски к обвиняемым с требованием возместить моральный и материальный вред.
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