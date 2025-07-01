Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ из-за арестов журналистов в Баку

Министерство иностранных дел России вызвало Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Ровшана Мустафаева на встречу, в ходе которой был заявлен протест по поводу недружественных действий Баку и их негативного влияния на двусторонние отношения. Об этом сообщило ведомство.
«Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов И.Н.Картавых и Е.В.Белоусова», — сообщается на официальном сайте МИД РФ. МИД России продолжает следить за ситуацией и призывает азербайджанскую сторону к уважению прав журналистов и соблюдению международных стандартов в сфере свободы слова.
Заместитель Министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил озабоченность по поводу отмены мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, русофобской кампании в азербайджанских СМИ, а также недопустимых действий правоохранительных органов против российского информагентства «Спутник Азербайджан» и его сотрудников. Также было отмечено, что в Азербайджане отменены все культурные мероприятия с участием российских исполнителей.
Напряженность в отношениях между Москвой и Баку усилилась после задержания российских журналистов в Азербайджане и обыска в редакции «Sputnik Азербайджан» 30 июня. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в Баку после инцидента с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге. Российская сторона настаивает на соблюдении прав журналистов и требует немедленного освобождения своих граждан. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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