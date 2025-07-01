Посол Азербайджана прибыл в МИД РФ из-за задержания российских журналистов

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В МИД России пояснили, что вызов посла связан с операцией азербайджанской полиции
В МИД России пояснили, что вызов посла связан с операцией азербайджанской полиции Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

В Министерство иностранных дел России прибыл посол Азербайджана Рахман Мустафаев. Поводом для встречи стали задержания российских журналистов в Баку и действия азербайджанских властей, которые Москва расценивает как недружественные.

«Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ, прибыл в здание министерства на Смоленской площади», — передает корреспондент ТАСС. В МИД России пояснили, что вызов посла связан с операцией азербайджанской полиции в редакции издания Sputnik в Баку, прошедшей 30 июня. По данным СМИ, были задержаны двое сотрудников «Sputnik Азербайджан».

Ранее МИД Азербайджана вызвало временного поверенного в делах России в Баку Петра Волоковых. Это произошло после задержания группы азербайджанцев в Екатеринбурге, где в ходе операции погибли двое подозреваемых. В Кремле подчеркнули, что действия российских правоохранительных органов не могут быть поводом для дипломатических демаршей. Российская сторона призвала Баку к объективности и соблюдению прав журналистов.

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В Министерство иностранных дел России прибыл посол Азербайджана Рахман Мустафаев. Поводом для встречи стали задержания российских журналистов в Баку и действия азербайджанских властей, которые Москва расценивает как недружественные. «Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ, прибыл в здание министерства на Смоленской площади», — передает корреспондент ТАСС. В МИД России пояснили, что вызов посла связан с операцией азербайджанской полиции в редакции издания Sputnik в Баку, прошедшей 30 июня. По данным СМИ, были задержаны двое сотрудников «Sputnik Азербайджан». Ранее МИД Азербайджана вызвало временного поверенного в делах России в Баку Петра Волоковых. Это произошло после задержания группы азербайджанцев в Екатеринбурге, где в ходе операции погибли двое подозреваемых. В Кремле подчеркнули, что действия российских правоохранительных органов не могут быть поводом для дипломатических демаршей. Российская сторона призвала Баку к объективности и соблюдению прав журналистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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