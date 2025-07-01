Друзья рассказали об азербайджанце, которого обвиняют в убийствах в Екатеринбурге

Племянница Ахлимана Гянджиева не смогла сдержать слез на мере пресечения ее дяде, которого обвиняют в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге. А товарищи фигуранта не верят, что он причастен к преступлениям, передает корреспондент URA.RU из Ленинского райсуда.
Друзья Гянджиева рассказали корреспонденту, что силовики пришли к нему домой в пять утра 27 июня. Тогда прошли обыски, а после Ахлимана увезли в СКР.
«Ахлиман — человечище. Он добрый, никогда никого в обиду не даст. У него дети есть, старший учится, а младший играет в футбол», — описали фигуранта товарищи. По их словам, он якобы никак не связан с семьей Сафаровых, которых арестовали ранее. «Они даже не друзья», — подчеркнули собеседники агентства.
Ранее суд арестовал четверых братьев Сафаровых по обвинению в убийстве и покушении 2001, 2010 и 2011 годов. СК считает, что мужчины действовали в составе этнической группировки. По данным агентства, никто из обвиняемых вину не признает. Массовые задержания азербайджанцев вызвали общественный резонанс и привели к международному скандалу. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
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