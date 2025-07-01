В Баку задержали граждан России, якобы причастных к наркотрафику. Видео

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В Баку задержали граждан России, которых подозревают в причастности к наркотрафику
В Баку задержали граждан России, которых подозревают в причастности к наркотрафику Фото:

В Баку сотрудники МВД Азербайджана задержали граждан Российской Федерации, якобы причастных к организации наркотрафика из Ирана, а также к киберпреступлениям. Об этом пишет издание АПА.

«Министерство внутренних дел задержало в Баку две группировки, состоящие из граждан России. Члены группировок подозреваются в транзите, обороте наркотиков из Ирана и киберпреступности», — говорится в публикации АПА.

Сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Количество задержанных россиян не сообщается.

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В Баку сотрудники МВД Азербайджана задержали граждан Российской Федерации, якобы причастных к организации наркотрафика из Ирана, а также к киберпреступлениям. Об этом пишет издание АПА. «Министерство внутренних дел задержало в Баку две группировки, состоящие из граждан России. Члены группировок подозреваются в транзите, обороте наркотиков из Ирана и киберпреступности», — говорится в публикации АПА. Сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Количество задержанных россиян не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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