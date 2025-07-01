В Баку задержали граждан России, которых подозревают в причастности к наркотрафику
В Баку сотрудники МВД Азербайджана задержали граждан Российской Федерации, якобы причастных к организации наркотрафика из Ирана, а также к киберпреступлениям. Об этом пишет издание АПА.
«Министерство внутренних дел задержало в Баку две группировки, состоящие из граждан России. Члены группировок подозреваются в транзите, обороте наркотиков из Ирана и киберпреступности», — говорится в публикации АПА.
Сообщается, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Количество задержанных россиян не сообщается.
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