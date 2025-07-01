Первый посол Афганистана от правительства талибов прибыл в Москву

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По словам Кабулова, уровень афганского представительства в Москве повышен до посла
По словам Кабулова, уровень афганского представительства в Москве повышен до посла Фото:

Первый посол Афганистана от правительства талибов Гуль Хасан прибыл в Москву. Об этом сообщили в посольстве Исламской республики в России.

«Посол приехал», — подтвердили РИА Новости в дипмиссии. В посольстве отметили, что Гуль Хасан стал первым официальным послом Афганистана в РФ после прихода талибов к власти в 2021 году. Ранее интересы Афганистана в России представлял временный поверенный Джамал Насир Гарвал.

В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил афганским властям о повышении уровня представительства в Москве до статуса посольства. По его словам, приезд посла в Москву ставит точку в вопросе признания афганских властей. 1 июня посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов передал главе МИД Афганистана официальную ноту о принятии афганского посла и выразил надежду на развитие отношений между странами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вопрос о признании новых афганских властей российским руководством будет рассмотрен в свое время. 20 мая вступило в силу решение Верховного суда РФ о временной приостановке запрета на деятельность движения «Талибан», включенного в санкционные списки и признанного террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН.

*Движение «Талибан» включено в санкционные списки и признано террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН

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Первый посол Афганистана от правительства талибов Гуль Хасан прибыл в Москву. Об этом сообщили в посольстве Исламской республики в России. «Посол приехал», — подтвердили РИА Новости в дипмиссии. В посольстве отметили, что Гуль Хасан стал первым официальным послом Афганистана в РФ после прихода талибов к власти в 2021 году. Ранее интересы Афганистана в России представлял временный поверенный Джамал Насир Гарвал. В апреле спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил афганским властям о повышении уровня представительства в Москве до статуса посольства. По его словам, приезд посла в Москву ставит точку в вопросе признания афганских властей. 1 июня посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов передал главе МИД Афганистана официальную ноту о принятии афганского посла и выразил надежду на развитие отношений между странами. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вопрос о признании новых афганских властей российским руководством будет рассмотрен в свое время. 20 мая вступило в силу решение Верховного суда РФ о временной приостановке запрета на деятельность движения «Талибан», включенного в санкционные списки и признанного террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН. *Движение «Талибан» включено в санкционные списки и признано террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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