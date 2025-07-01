Экс-мэр Екатеринбурга призвал отправлять на общественные работы за репост фейков

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Идею Высокинского поддержали
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Бывший мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Александр Высокинский предложил отправлять на общественные работы сроком на три года за репосты дипфейков. Об этом он заявил в ходе обсуждения ежегодного доклада о реализации национальной госполитики.

«Если мы не будем палкой бить за фейки, то все кому не лень будут репостить. Может, ввести ответственность? За репост фейка — три года общественных работ», — передает «Коммерсант» слова Высокинского. Сенатор пожаловался, что даже фейки генерируют «не только враги, но и искусственный интеллект».

Его моментально поддержал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Однако он учел, что этот вопрос не в его компетенции, но готов поддержать данную идею.

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Бывший мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Александр Высокинский предложил отправлять на общественные работы сроком на три года за репосты дипфейков. Об этом он заявил в ходе обсуждения ежегодного доклада о реализации национальной госполитики. «Если мы не будем палкой бить за фейки, то все кому не лень будут репостить. Может, ввести ответственность? За репост фейка — три года общественных работ», — передает «Коммерсант» слова Высокинского. Сенатор пожаловался, что даже фейки генерируют «не только враги, но и искусственный интеллект». Его моментально поддержал глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Однако он учел, что этот вопрос не в его компетенции, но готов поддержать данную идею.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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