Что известно о двух азербайджанцах, арестованных по делу ОПГ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали азербайджанцев, обвиненных в убийствах и покушении
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Процессы по двум фигурантам проходили в Ленинском районном суде
Процессы по двум фигурантам проходили в Ленинском районном суде Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Ленинский райсуд отправил под стражу Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева, которых обвиняют в убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах в Екатеринбурге в составе азербайджанской ОПГ. URA.RU рассказывает все, что известно о фигурантах.

Бакир Сафаров родился в 1964 году в Азербайджане. Имеет общее образование, не женат, детей нет. Официально не трудоустроен. Ахлиман Гянджиев, как сказали его друзья, никак не связан с семьей Сафаровых. У него есть дети, один из которых занимается футболом.

Их задержали 27 июня во время масштабной операции силовиков в столице Урала. По слухам, в тот день могли задержать свыше 50 уроженцев Азербайджана. Среди них следователи искали лиц, которые могут быть причастны к преступлениям. Всего задержали шестерых фигурантов, пятерых уже отправили в СИЗО. История с массовыми задержаниями вызвала широкий резонанс и привела к международному скандалу. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

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Ленинский райсуд отправил под стражу Бакира Сафарова и Ахлимана Гянджиева, которых обвиняют в убийствах и покушении в 2001, 2010 и 2011 годах в Екатеринбурге в составе азербайджанской ОПГ. URA.RU рассказывает все, что известно о фигурантах. Бакир Сафаров родился в 1964 году в Азербайджане. Имеет общее образование, не женат, детей нет. Официально не трудоустроен. Ахлиман Гянджиев, как сказали его друзья, никак не связан с семьей Сафаровых. У него есть дети, один из которых занимается футболом. Их задержали 27 июня во время масштабной операции силовиков в столице Урала. По слухам, в тот день могли задержать свыше 50 уроженцев Азербайджана. Среди них следователи искали лиц, которые могут быть причастны к преступлениям. Всего задержали шестерых фигурантов, пятерых уже отправили в СИЗО. История с массовыми задержаниями вызвала широкий резонанс и привела к международному скандалу. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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